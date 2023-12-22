Gözyaşları içinde uyuşturucu kullandığını itiraf eden Damla Ersubaşı’dan yeni açıklama! Avukatı eski eşi suçladı

22 Aralık 2023 17:37 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:41

Sihirli Annem dizisinde oynadığı Tuğçe rolüyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı’nın sosyal medyadaki paylaşımı gündem oldu. Videoda uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf eden Ersubaşı’nın avukatı, görüntülerin eski eş Mustafa Can Keser’in zoruyla çekildiğini ve montaj olduğunu öne sürdü.

“TEHDİT EDEREK VİDEOYU KAYIT ALTINA ALDIRMIŞ”

Avukat Mehmet Kutlu’nun açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

“Son günlerde sosyal medya ve ulusal basında dolaşan, müvekkilim Damla Ersubaşı'yla ait videoyla ilgili olarak ortaya atılan yasaklı madde ve kumar iddialarıyla ilgili asılsız ve mesnetsiz haberlere dikkat çekmek isteriz. Bu iddiaları yakından takip ediyoruz. Müvekkilim, evlilik birliği devamında ve sonrasında eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Müvekkil, eski eşi tarafından gördüğü bu psikolojik şiddetler neticesinde kişisel bir patlama noktasına gelmiştir. Medyaya düşen söz konusu video ise eski eşin müvekkilime uyguladığı boşanma sonrası psikolojik şiddetin ve tehditlerin bir tezahurudur. Mustafa Can Keser müvekkili çocukları ile tehdit ederek ilgili videoyu kayıt altına aldırmış ve kendisine gönderilmesini sağlamıştır. Müvekkil çocuklarıyla olan ilişkisinin ve çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi adına bu baskıya boyun eğmiştir. Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir.”

“BAZI KISIMLARINI KESEREK MEDYAYA SERVİS ETMİŞTİR”

“İlgili videoda müvekkilim ağlamakta ve psıkolojisinin eski eşi tarafından altüst edildiği görülmektedir. Mustafa Can Keser, müvekkilimi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırılmak amacıyla söz konusu videonun bazı kısımlarını keserek medyaya servis etmiştir. Eski eş bir baba olduğunu da unutarak söz konusu davranışın çocuklarının psikolojisini ve geleceğini olumsuz etkileyeceğini bilmesine rağmen bu hareketi yapmış, çocuklarının annesini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiştir.”

Damla Ersubaşı - Mustafa Can Keser

“YASAKLI MADDE KULLANMADIĞINI GÖSTEREN SONUÇLARI PAYLAŞACAK”

"Müvekkilim, videonun orijinal ve tam halinde, eski eşi tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yapmaktadır. Mağdur olan müvekkilim Damla Ersubaşı, sanki kendisi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya ihbar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşılmasını rica ediyoruz. Müvekkilimizin itibarı ve hukuki haklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli hukuki adımları atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür yayınlar, sadece müvekkilimizin değil aynı zamanda toplumun genel hukuki normlarına da zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içermektedir. Müvekkilim, en kısa zamanda kendisinin yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaktır."

NE OLMUŞTU?

‘Sihirli Annem’ dizisindeki ‘Tuğçe’ karakteriyle popülerlik kazanan Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturdu. İki çocukları bulunan çift, 2020 yılında olaylı şekilde boşandı. Yollarını ayıran ikiliden Keser, oyuncuya dava açarak çocukların velayetini istedi. Mahkeme dava sonucunda velayeti babaya verdi.

Son günlerde sosyal medyada yayılan videoda ise Damla Ersubaşı, bir dönem uyuşturucu kullandığını ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti. Eşinin tehditlerinin bitmediğini ve şiddete uğradığını da öne sürdü. Ersubaşı'nın avukatı ise videonun zorla çekildiğini iddia etti.