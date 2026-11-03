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Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak

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Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
Başlık ResmiGülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Gülen Gözler, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya ve beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Sıcak aile hikayesi ve birbirinden renkli karakterleriyle hafızalara kazınan filmde, özellikle ailenin en küçük kızı Hasret'i oynayan Lale Ilgaz dikkat çekiyor. Küçük yaşta kamera karşısına geçen Ilgaz'ın yıllar sonraki görünümü ise merak konusu oldu.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1977 yapımı Gülen Gözler, Türk sinemasının sevilen aile filmleri arasında yer alıyor. Münir Özkul'un Yaşar Usta, Adile Naşit'in ise Nezaket Hanım karakterine hayat verdiği yapımda, kalabalık bir ailenin günlük yaşamı ve birbirinden eğlenceli maceraları anlatılıyor.

Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
Başlık ResmiGülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak

Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve daha birçok usta oyuncuyu bir araya getiren filmin çocuk oyuncularından Lale Ilgaz da canlandırdığı Hasret karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Kıvırcık saçları, yaramaz tavırları ve sevimli halleriyle dikkat çeken küçük Hasret, aradan geçen yıllara rağmen unutulmayan Yeşilçam karakterleri arasındaki yerini koruyor.

Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
Başlık ResmiGülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
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OYUNCULUĞU KÜÇÜK YAŞTA BIRAKTI

Bir reklam filminde kamera karşısına geçtikten sonra Gülen Gözler'in kadrosuna dahil olan Lale Ilgaz, bu filmle geniş kitleler tarafından tanındı. Aynı yıl Kızını Dövmeyen Dizini Döver adlı yapımda da rol alan Ilgaz, kısa süren oyunculuk deneyiminin ardından sinema dünyasından uzaklaştı.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdüren eski çocuk oyuncu, böylece izleyicilerin hafızasında küçük Hasret olarak kaldı.

Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
Başlık ResmiGülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak

YILLAR SONRAKİ HALİ...

Gülen Gözler'i her izlediğimizde çocukluk haliyle yeniden karşımıza çıkan Lale Ilgaz'ın son döneme ait fotoğrafları da zaman zaman gündeme geliyor. Aradan geçen uzun yılların ardından değişimiyle dikkat çeken Ilgaz'ı görenler, filmin çekildiği günleri ve Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarını yeniden hatırlıyor. Küçük Hasret'in yıllar içindeki değişimi, izleyenlere nostaljik anlar yaşatıyor.

Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
Başlık ResmiGülen Gözler'in kıvırcık Hasret'iydi! Onu hatırlayanlar çok şaşıracak
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