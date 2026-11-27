Arabesk sanatçısı Güllü’nün oğlu ve kızı arasındaki kaos istinafa taşındı. Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusuna cevap dilekçesi sundu. Dilekçede olayın cinayet değil düşme veya intihar olabileceği ileri sürülürken, adli ses incelemesi ise şüpheli bulundu. Avukat Uçanok, Tuğberk’in avukatlarının 3 ay boyunca Tuğyan’ın avukatlığını yaptığını belirterek, durumun çelişkili olduğunu belirtti.

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Geçtiğimiz yıl Yalova'da yaşadığı evin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter'in avukatları, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne istinaf dilekçesi vermiş, verilen mahkumiyet kararına itiraz etmediklerini belirtmişti. Dilekçede, Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan Eminoğlu'nun olay gecesi görüntülü görüştüklerinin her iki tarafın beyanlarında da yer aldığı belirtilmişti.

Güllü’nün çocukları arasında ‘istinaf’ krizi! Tuğyan, Tuğberk'e karşı dilekçe sundu: Ses raporunu hazırlayan uzman değil, '3 ay' detayı

Eminoğlu'nun olay gecesi saat 00.30 sıralarında görüntülü görüştüğünü, daha sonra da telefon görüşmeleri yaptıklarını söylediği, Gülter'in de görüntülü görüşmeyi kabul ettiği ifade edilmişti.

Güllü’nün çocukları arasında ‘istinaf’ krizi! Tuğyan, Tuğberk'e karşı dilekçe sundu: Ses raporunu hazırlayan uzman değil, '3 ay' detayı

TUĞBERK'İN DİLEKÇESİNE CEVAP

Erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceği ve olay anında telefon üzerinden yönlendirme yapmış olabileceği iddiasında bulunulan dilekçede, Eminoğlu'nun muhtemel suça iştiraki yönünden de inceleme yapılması talep edilmişti.

Güllü’nün çocukları arasında ‘istinaf’ krizi! Tuğyan, Tuğberk'e karşı dilekçe sundu: Ses raporunu hazırlayan uzman değil, '3 ay' detayı

“DÜŞME VEYA İNTİHAR OLABİLİR”

Sabah gazetesinden Kerim Cengil’in haberine göre, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı, kardeşi Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in istinaf başvurusuna cevap dilekçesi sundu. Dilekçede olayın cinayet değil düşme veya intihar olabileceği ileri sürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter- Tuğberk Yağız Hamza Gülter

UZMAN RAPORLARI YETERLİ Mİ?

Avukat Merve Uçanok, Güllü'nün olay sırasında 3,53 promil alkollü olduğunu ve kullandığı ilaçların da fiziksel durumunu etkileyebileceğini ileri sürdü. Uçanok, Tuğberk Hamza Yağız Gülter'in avukatları tarafından dosyaya sunulan "Hadi görüşürüz" ses kaydına ilişkin uzman raporlarının bilimsel yeterliliğinin sorgulanması gerektiğine dikkat çekti.

Güllü’nün çocukları arasında ‘istinaf’ krizi! Tuğyan, Tuğberk'e karşı dilekçe sundu: Ses raporunu hazırlayan uzman değil, '3 ay' detayı

AVUKAT ÇELİŞKİSİ

Raporları hazırlayan kişilerin adli ses incelemesi konusunda uzmanlığının bulunmadığını öne süren Avukat Uçanok, Tuğberk Gülter'in avukatlarının daha önce yaklaşık 3 ay boyunca Tuğyan Gülter'in avukatlığını yapmış olmasına dikkat çekerek bu durumu çelişki olarak nitelendirdi.

Uçanok, Tuğberk Gülter'in istinaf başvurusunun reddini, kendi istinaf başvurularının kabulüyle Tuğyan Gülter'in beraatini talep etti. Sunulan cevap dilekçesiyle birlikte Güllü davasındaki karşılıklı hukuki iddialar yeni bir boyut kazandı. Şimdi gözler tarafların itirazlarının ve delil değerlendirmeleri yapacak üst mahkemede.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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