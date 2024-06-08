Gülşah Çomoğlu'nun eşinden günler sonra acı dolu paylaşım

‘Yüksek Sosyete’ , ‘Unutma Beni’ , ‘Kasaba Doktoru’ , ‘Umudun Kıyısında’ gibi birçok projede yer alan Gülşah Çomoğlu'nun vefatının ardından eşi Gökhan Günal, günler sonra paylaşım yaptı. Acılı eş, aile fotoğraflarını paylaşarak "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.

Birçok ünlü dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu yıldır mücadele ettiği hastalığa yenilerek 38 yaşında hayatını kaybetmiş doğum günü olan 30 Mayıs'ta da toprağa verilmişti.

Eşinin vefatıyla sarsılan Gökhan Günal, cenazeden günler sonra sosyal medya hesabında aile fotoğrafını paylaştı.

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AİLE FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

2 yaşındaki kızı Pera ile hayata tutunmaya çalışan Günal, fotoğrafa "Bizi hep böyle hatırlayın" notunu düştü.

Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, vefat haberini Instagram sayfasından duyurmuştu:

Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik.

30 Mayıs doğumlu olan oyuncu, sosyal medya hesabında bu mesajı paylaşmıştı:

Yine ne güzel şeyler öğrendim geride bıraktığım yaşımda ne güzel çizgiler ekledim yüzüme, ne farkındalıklar uyandı içimde... Ne güzel insanlar eklendi hayatıma... Hayır demeyi öğrendi dilim ve kolayca elemeyi her kötüyü... Kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayabilmeyi öğrendim ve sen bebeğim, güzel kızım, can parçam bu sene en güzel hediyem sensin. Az kaldı annecim bu beraber ilk mumumuz ve dileğim hiç sönmemesi… Canım sevgilim teşekkür ederim... Değer verip günümü güzelleştiren, yüzümü güldüren herkese teşekkür ederim.