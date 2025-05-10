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Gülseren Ceylan'a kötü haber! Mehmet Ali Erbil'den eski nişanlısına uzaklaştırma

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gülseren Ceylan&#039;a kötü haber! Mehmet Ali Erbil&#039;den eski nişanlısına uzaklaştırma
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisi hakkında ağır suçlamalarda bulunan eski nişanlısı Gülseren Ceylan hakkında "mala zarar verme", "uzaklaştırma" ve "hakaret" davası açmıştı. Uzaklaştırma davasında karar çıktı. Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak.

Mehmet Ali Erbil'in eski nişanlısı Gülseren Ceylan, ayrılık sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla magazin gündemine gelmişti. Defalarca ayrılıp barışan ikili, geçtiğimiz ay yeniden yollarını ayırmıştı.

Gülseren Ceylan'a kötü haber! Mehmet Ali Erbil'den eski nişanlısına uzaklaştırma - 1. Resim

Ünlü şovmen, kendisi hakkında ağır suçlamalar yapılması üzerine soluğu mahkemede almış, Ceylan hakkında mala zarar verme, hakaret ve uzaklaştırma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, uzaklaştırma davasında karar verdi.

Habertürk'ün haberine göre; Gülseren Ceylan, bir ay boyunca Erbil'e yaklaşamayacak. Gülseren Ceylan, bu süre içerisinde eski nişanlısı hakkında açıklama da yapamayacak.

Gülseren Ceylan'a kötü haber! Mehmet Ali Erbil'den eski nişanlısına uzaklaştırma - 2. Resim

NE OLMUŞTU?

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in yurt dışına yasa dışı bahis reklamını bilerek ve oradan para alarak gittiğini söylemişti. Ceylan, "10 bin dolar karşılığında bilerek yurt dışına gitti, yasa dışı bahis reklamlarını yaptı. Başına bunların geleceğini bilmiyordu tabi. Başına bunların geleceğini bilse yapmazdı. Bütün halkı kandırdı. Evde hizmetçiyi taciz etti, evde arkadaş ortamında para karşılığı kumar oynanıyordu" demişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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