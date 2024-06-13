Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Hacı Sabancı’ya babalık davası: DNA testi her şeyi çözecek

Hacı Sabancı’ya babalık davası: DNA testi her şeyi çözecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hacı Sabancı’ya babalık davası: DNA testi her şeyi çözecek

Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İşadamı Hacı Sabancı’ya bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D. tarafından babalık davası açıldı. Dilekçede “Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

Arzu ile Ömer Sabancı’nın oğlu olan ve 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen iş adamı Hacı Sabancı’ya bir dönem birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir erkek çocuklarının dünyaya geldiğini iddia eden Fatma D. tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne babalık davası açıldı. 
İddiaya göre Fatma D. ile Hacı Sabancı, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı ve sık sık bir araya geldi. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlenerek Belçika’ya yerleşti.

EŞİNDEN BOŞANMAK İÇİN YARDIM İSTEMİŞ

Dilekçede, iddiaya göre, Fatma D., eşinden boşanmak için Hacı Sabancı’dan avukat bulması için yardım istediği, Sabancı’nın Fatma D.’nin hesabına para gönderdiği, daha sonra Fatma D.’nin Sabancı’yı evine davet ettiği, Fatma D.’nin ise 2 Şubat 2021’de bir erkek çocuk dünyaya getirdiği, Sabancı’nın ise çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu aktarıldı.

“DNA İNCELEMESİ YOLUYLA TESPİTİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Dilekçede ayrıca, “Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
EURO 2024'te gözler forvetlerde olacak! İşte Türkiye'nin en çok gol atan yıldızıBahar Candan'la kavga etmişti! Tek kişilik koğuşa alınan Seçil Erzan'dan ev hapsi talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efsane jön Murat Soydan’a veda! ‘Kollarımda öldü, sevilen bir insandı’ - MagazinEfsane jöne veda! ‘Kollarımda öldü’Yaprak Dökümü’nün Ahmet’i Yusuf Atala gözaltında! Binlerce kişiye sahte devre mülk satışı yapmış - MagazinÜnlü oyuncu gözaltında!Cesedi paramparça etmişti! O kıyma makinesi Müge Anlı stüdyosunda - MagazinCinayette kullanılan kıyma makinesi stüdyodaMüge Anlı'nın 'Turnike' görüntüleri ortaya çıktı! İşte sosyal medyada viral olan o anlar - MagazinMüge Anlı'nın sosyal medyada viral olan görüntüleri...Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı kızları Melisa'nın mezuniyet töreninde buluştu - MagazinBir araya geldiler! 'İçimdeki ekstra duygulardan ağlıyorum'Ajda Pekkan’ın hayali gerçek oldu, stadyum konserinde coştukça coştu - MagazinAjda Pekkan’ın hayali gerçek oldu, stadyum konserinde coştukça coştu
Sonraki Haber Yükleniyor...