Ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarına sürpriz yaptı. Hadise'nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinden kareleri paylaşıldı.

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Magazin dünyasında sık sık kendisinden söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, ilk kez oyunculuk yaptı.

Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolü paylaşacak olan ünlü isim, setten çekilen ilk görüntüleri yayınladı.

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8 BÖLÜMLÜK DİZİDE OYNUYOR

Sahne şovlarıyla ve iddialı tarzıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı öğrenilmişti.

Oyunculuk kariyerine başlamaya karar veren ünlü şarkıcının dizi projesi için alacağı ücret dudak uçuklatmıştı.