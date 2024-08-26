Hadise ilk kez oyunculuk yaptı
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe- Güncelleme:
Magazin Haberleri
Ünlü şarkıcı Hadise'den hayranlarına sürpriz yaptı. Hadise'nin ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinden kareleri paylaşıldı.
Magazin dünyasında sık sık kendisinden söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, ilk kez oyunculuk yaptı.
Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide yakın arkadaşı Seda Bakan ile başrolü paylaşacak olan ünlü isim, setten çekilen ilk görüntüleri yayınladı.
8 BÖLÜMLÜK DİZİDE OYNUYOR
Sahne şovlarıyla ve iddialı tarzıyla magazin gündeminin mercek altına aldığı isimlerden biri olan Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizide rol alacağı öğrenilmişti.
Oyunculuk kariyerine başlamaya karar veren ünlü şarkıcının dizi projesi için alacağı ücret dudak uçuklatmıştı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Magazin