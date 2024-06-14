Haldun Dormen’in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren haber: Doktorundan izin çıkmadı

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Geçtiğimiz akşam 26.’sı düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. Ev sahibi olan Haldun Dormen’in törene katılmaması dikkat çekti. Öte yandan doktorların usta tiyatrocunun sağlık durumları nedeniyle törene katılmasına izin vermediği ortaya çıktı.

Türk tiyatrosunun önemli isimleri arasında yer alan Haldun Dormen’in sağlık durumuyla ilgili haber sevenlerini endişelendirdi.

Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen "Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri" törenle geçtiğimiz akşam sahiplerine verildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde bu yıl 'Yılın En Başarılı Oyunu' kategorisinde kazanan 'Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi' oyunu oldu. 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' kategorisinde ise Oğuz Utku Güneş ödül aldı.

'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülü Zuhal Olcay'a 'Kel Diva' oyunuyla verildi. 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülüne ise Onur Berk Arslanoğlu 'Çirkin' oyunuyla layık görüldü.

'Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi bu yıl Murat Ovalı oldu. 'Haldun Dormen Özel Ödülü' ise Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a verildi.

GÖZLER ONU ARADI AMA DOKTORU İZİN VERMEDİ

Öte yandan törenin ev sahibi ve organizasyonun sanat danışmanlığı yapan Haldun Dormen’den kötü bir haber geldi.

Doktoru sağlık sorunları nedeniyle 96 yaşındaki oyuncuya törene katılması için izin vermedi. Hasta olan Dormen, ilaç takviyesi alsa da doktorundan izin alamadı.

Usta sanatçıya doktorunun “Üzgünüm ama törene kesinlikle katılamazsın. Değil, törene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı'na kadar evinden dışarı çıkmamalısın” dediği öğrenildi.

Haldun Dormen, geçtiğimiz yıl rahatsızlığı nedeniyle aynı törende konuklarını oturarak karşılamıştı.