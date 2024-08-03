Haluk Levent'ten 'Filistin' paylaşımı! 'Bazı arkadaşların dikkatine' diyerek duyurdu

Sosyal medya hesabından 'bazı arkadaşların dikkatine' diyerek paylaşım yapan Sanatçı Haluk Levent, "Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim" dedi.

Bakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi

Bakan Murat Kurum ile Haluk Levent bir araya geldi

7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'nde zulme devam eden İsrail, 40 bine yakın Filistinlinin ölümüne, 100 bininin ise yaralanmasına neden oldu.

İsrail'e bu süreçte Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından tepki yağarken, sanatçılar da bu soykırıma sessiz kalmıyor. Her fırsatta Filistin'in arkasında olduğunu belirten sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından konuya dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Not: bazı arkadaşların dikkatine" diyerek başlayan Haluk Levent, vicdan ve merhamet sahibi olan tüm insanlığın bu gaddarlığa ve zulme ses çıkarması gerektiğini belirtti.

"KONU YAŞADIĞIMIZ DÜNYADA BİR VİCDAN KONUSUDUR"

Haluk Levent'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Not: bazı arkadaşların dikkatine;

Turgut Özal hükümetinde de, Ecevit hükümetinde de, Mesut Yılmaz hükümetinde de, Tansu Çiller hükümetinde de ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetinde Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim.

1967 de İsrail’in Batı Şeria ve Golan tepelerine girmesini anlatan Colonel Bagshot ‘un Six day war şarkısı ile büyüdüm.

Ben Cumhuriyetçiyim. Ben Atatürkçüyüm. Bu özellikleri taşıyorum diye Filistin’e “arap ırkı” gözüyle bakmam bakamam. Bakarsam insan olamam.

Ben Arap yarım adasının ülkelerinin yönetimlerinden hiç ama hiç haz etmem. İkiyüzlü yönetimlerinden de haz etmem. Ama orada mazlum çocuklar varsa ırkına bakmam! Bakarsam insan olamam!

Çocuğun ırkı yoktur. Siyahtır, sarıdır, beyazdır. Unutmayın bütün çocukların tek bir ırkı vardır. “Melek ırkı” dır.

Vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlık bu gaddarlığa bu zulme ses çıkarmalı. Konu Arap-Türk konusu değil, konu yaşadığımız dünyada bir vicdan konusudur. Konu anti emperyalizmdir. Konu siyonizmdir."