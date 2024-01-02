İbo Show filtresiyle dalga geçen Behzat Uygur’un paylaşımına yorum yağdı

2 Ocak 2024 12:19 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 12:20

İbo Show’un yılbaşı programında kullanılan filtre sosyal medyayı sallarken, ünlü oyuncu Behzat Uygur’dan dikkat çeken bir video geldi.

Yeni yıl gecesinin vazgeçilmez programları arasında yer alan İbo Show, herkesi şaşırttı. Star TV ekranlarında yayınlanan ve İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa Bülent Serttaş, Hülya Avşar, Aleyna Tilki, Cenk Eren, Serdar Ortaç, İdo Tatlıses, Şafak Sezer, Resul Dindar, Norm Ender, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan gibi birçok ünlü isim konuk oldu.

KONUKLAR TANINMAZ HALE GELDİ

Çekimlerde kullanılan filtrenin dozu kaçtı. Konukların yüzü tanınmaz hale gelirken, sosyal medyada görüntüler kısa sürede gündem oldu. Seyircilerin diline düşüne anlara “Öyle bir filtre kullanmışlar ki iki kere gözlüklerimi temizledim sorun bende sanarak” , “Gözüm bozuldu” gibi yorumlar geldi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: İNANILIR GİBİ DEĞİL

Yayında kullanılan filtreye Armağan Çağlayan’dan yorum gecikmedi. X hesabından değerlendirme yapan Çağlayan “Sevgili arkadaşlar 25 yıl televizyon işi yaptım ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil!” ifadelerini kullandı.

BEHZAT UYGUR’DAN GÜLÜMSETEN VİDEO

Programda kullanılan filtre efekti sosyal medyada eleştirilere maruz kalırken, bir paylaşım da tiyatrocu ve oyuncu Behzat Uygur’dan geldi. Uygur, benzer bir efekt kullanarak yaşananlarla dalga geçti. Yeni yılı kutlayan ünlü isim, videonun üzerine “Normal” ve “İbo Show” yazdığı notla dikkat çekti. Uygur’un videosuna kısa sürede onlarca beğeni ve yorum geldi.