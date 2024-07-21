İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 21 Temmuz 2024 08:50 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 08:56 - Güncelleme:

İbrahim Tatlıses, Yıldız Tilbe, Haber

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2009 yılında İbo Show'da tartışan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses uzun yıllardır birbirleriyle konuşmuyordu. Ünlü isimler geçtiğimiz günlerde aradaki buzları eritmiş ve Bodrum’da bir araya gelmişti. Tatlıses bu kez ise 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe’ye, Bodrum konserinde 100 adet kırmızı gül yolladı. Tilbe, ise bu jest karşısında Tatlıses’in "Mavi mavi" şarkısını söyledi.