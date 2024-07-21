İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest!
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2009 yılında İbo Show'da tartışan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses uzun yıllardır birbirleriyle konuşmuyordu. Ünlü isimler geçtiğimiz günlerde aradaki buzları eritmiş ve Bodrum’da bir araya gelmişti. Tatlıses bu kez ise 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe’ye, Bodrum konserinde 100 adet kırmızı gül yolladı. Tilbe, ise bu jest karşısında Tatlıses’in "Mavi mavi" şarkısını söyledi.
2009 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Yıldız Tilbe Tatlıses'in söylediklerinden dolayı çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Yıllardır konuşmayan ikili geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir araya gelmişti.
"MAVİ MAVİ" ŞARKISINI SÖYLEDİ
İkili, birbirine sarılarak poz vermeyi ihmal etmemiş, Tatlıses ve Tilbe'nin pozu hayranlarından tam not almıştı.
Son olarak İbrahim Tatlıses, 15 yıllık dargınlığa son verdiği Yıldız Tilbe’ye, Bodrum konserinde 100 adet kırmızı gül yolladı. Yıldız Tilbe bu durumu karşılıksız bırakmayıp Tatlıses’in şarkısı ‘Mavi Mavi’ şarkısını söyledi.