İdo ve Yasemin Tatlıses çiftinin kalp ameliyatı olan oğlu hastaneden çıktı! İkiziyle yan yana ilk fotoğraf…

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çiftinin geçtiğimiz hafta ikizleri dünyaya gelmişti. Dede İdo Tatlıses bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunu söyleyerek dua istemişti. Şefkatli ameliyat olan oğlunun taburcu olduğunu açıkladı, ikizlerin el ele tutuştukları kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna ile evliliğinden olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında nikah masasına oturdu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, ikiz bebekleri İbrahim Ayel ile Sinan Emir’i 22 Ocak’ta kucaklarına aldı.

3 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLDU

Torun sevinci yaşayan İbrahim Tatlıses, bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunu belirterek sevenlerinden dua istemişti. Paylaşımında “Minik Tatlıses'imize herkesten dua istiyorum... İkizlerden birinin kalbinde sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra bir paylaşım daha yapan dede Tatlıses, 3 günlükken ameliyat olan İbrahim Ayel’in operasyonunun başarılı geçtiğini belirtmişti.

İKİZLER KAVUŞTU

Doğduğu günden beri hastanede olan İbrahim Ayel’den güzel haber geldi. Anne Yasemin Şefkatli, oğlunun hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. İkizlerin birbirine kavuştuğu yan yana bir fotoğraf paylaşan Şefkatli, “Aşklarım elleriniz hiç ayrılmasın. Ayeliko evine geldi” notunu düştü.

OĞULLARIYLA İLK POZ

Öte yandan erkek bebeklerine babalarının isimleri olan Sinan Emir ve İbrahim Ayel adını veren çiftten İdo Tatlıses, oğulları ile ilk pozuna Instagram’dan yer vermişti. Tatlıses’in bebeklerin yüzlerini emoji ile kapatması ve kareye nazar boncuğu koyması dikkat çekmişti.