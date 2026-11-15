İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra için umut veren gelişme: 'Son çare Almanya'ydı' diyerek anlattı

Katıldığı bir davette basın mensuplarına konuşan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, yaklaşık iki yıldır tedavi gören kızı Azra'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kızının tedavisi için Almanya ve Türkiye arasında adeta mekik dokuduklarını belirten ünlü oyuncu, 5-6 hafta içinde güzel haberler vermeyi umduğunu söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

‘Güneşi Beklerken’, ‘Sen Çal Kapımı’ ve 'Cenazemize Hoş Geldiniz’ gibi yapımlarda adından söz ettiren ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Bir süredir kızı Azra'nın sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Şaşmaz, tedavi süreciyle ilgili merak edilenleri anlattı. Kızının tedavisi için Almanya'ya gittiklerini belirten oyuncu, yurt dışına taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını daha önce açıklamıştı.

İsmail Ege Şaşmazın kızı Azra için umut veren gelişme: Son çare Almanyaydı diyerek anlattı

ALMANYA'YA GİTME NEDENİNİ AÇIKLADI

Kızının tedavi sürecinin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini söyleyen Şaşmaz, Almanya'ya gitme nedenlerini de paylaştı. Burada görüştükleri Türk doktorun kendilerini Türkiye'deki başka bir uzmana yönlendirdiğini belirten oyuncu, tedaviye şu anda bu doktorla devam ettiklerini ifade etti.

İsmail Ege Şaşmazın kızı Azra için umut veren gelişme: Son çare Almanyaydı diyerek anlattı

“SON ÇARE ALMANYA’YDI”

Şaşmaz, kızının sağlık durumuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hikaye bir buçuk, iki yıla dayanıyor. Son çare Almanya'ydı, Almanya'ya gittik. Sonra gördük ki, oradaki Türk doktor, ülkemizdeki bir Türk doktoru önerdi. Şu anda, o doktorumuzla devam ediyoruz. Çok şükür, çok az kaldı. İnşallah 5-6 haftaya netleşir, ben de güzel haberler veririm."

İsmail Ege Şaşmazın kızı Azra için umut veren gelişme: Son çare Almanyaydı diyerek anlattı

Küçük Azra'nın hastalığı bilinmezken, Şaşmaz'ın açıklamaları sevenlerine umut verdi. Ünlü oyuncu, önümüzdeki 5-6 haftalık sürecin ardından kızının sağlık durumuyla ilgili daha net bilgiler paylaşmayı beklediklerini dile getirdi.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala