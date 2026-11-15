Kadir İnanır'ın vasiyetinin ardından ailesi arasında başlayan miras tartışmaları gündemdeki yerini korurken, Emel Sayın'a da vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. Miras anlaşmazlıklarının aile bağlarına zarar vermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren usta sanatçı, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Kariyeri boyunca 180’den fazla filmde rol alan Kadir İnanır, 26 Haziran’da 77 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından vasiyeti ve mirasıyla ilgili yaşanan gelişmeler gündemden düşmüyor.

Kadir İnanır’ın miras kararı gündemde! Emel Sayın’dan çarpıcı vasiyet itirafı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'ın vasiyete yönelik itirazları ve hukuki süreç başlatacaklarını açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sanatçı Emel Sayın da vasiyet hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin soruyu cevapladı.

Kadir İnanır’ın miras kararı gündemde! Emel Sayın’dan çarpıcı vasiyet itirafı

'VASİYETİNİ HAZIRLAYIP HAZIRLAMADIĞI' SORULDU

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Emel Sayın'a, son dönemde sıkça gündeme gelen vasiyet konusu soruldu. Usta sanatçı, miras meselelerinin aile ilişkilerine zarar verebilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kadir İnanır’ın miras kararı gündemde! Emel Sayın’dan çarpıcı vasiyet itirafı

"BENİ SIKAN, RAHATSIZ EDEN BİR KONU"

Ailesinin büyük bir bölümünü kaybettiğini belirten Sayın, yeğenlerini kendi evlatları gibi gördüğünü ifade etti. Aile üyelerinin maddi konular nedeniyle karşı karşıya gelmesini istemediğini vurgulayan sanatçı, şöyle konuştu:

"Beni sıkan, beni rahatsız eden bir konu miras konusu. Çünkü aileler arasında zaman zaman umulmadık tatsızlıklar yaşanabiliyor."

Bugüne kadar vasiyet hazırlamayı düşünmediğini söyleyen Emel Sayın, ailesi arasında herhangi bir sorun yaşanmayacağına inandığını belirterek, "Miras konusunu hiç düşünmedim ama zaten bir problem olmaz. Zaten her şeyi ortak olan ve birbiriyle paylaşan bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır’ın miras kararı gündemde! Emel Sayın’dan çarpıcı vasiyet itirafı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde TGRT ekranlarında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk olan sanatçı Hakkı Bulut da vasiyet konusundaki açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Çocuklarının miras yüzünden anlaşmazlık yaşamayacağını düşündüğünü belirten Bulut, vasiyet hazırlamaya gerek duymadığını söylemişti. Ünlü sanatçı, "Ben vasiyet yazmam, yazmama da gerek yok. Kimse 'babamın malını paylaşalım' demez, ağızlarını açmaz asla" sözleriyle düşüncesini dile getirmişti.

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