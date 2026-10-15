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İstanbul’daki sağanak Alişan’ın villasını da vurdu: “Belimize kadar su bastı”

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İstanbul’daki sağanak Alişan’ın villasını da vurdu: “Belimize kadar su bastı”
Başlık Resmiİstanbul’daki sağanak Alişan’ın villasını da vurdu: “Belimize kadar su bastı”

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Alişan’ın lüks villasını da vurdu. Bodrum katını su basan ünlü şarkıcı, “Belimize kadar su bastı” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı. İtfaiye ekipleri, evdeki suyu tahliye etmek için 3 saat boyunca çalışma yürüttü.

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İstanbul’da şiddetini artıran yağmur, çeşitli bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Bu durumdan etkilenen isimlerden biri de Alişan oldu.

Ünlü şarkıcının villasının bodrum katında biriken suyun tahliyesi için İstanbul İtfaiyesi ekipleri çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından bodrum kattaki suyun boşaltıldığı öğrenildi. Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesabından paylaşan Alişan, suyun bel hizasına kadar yükseldiğini belirtti.

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İTFAİYE EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Zorlu geçen tahliye çalışmasının ardından itfaiye görevlilerine teşekkür eden Alişan, Üsküdar İtfaiye İstasyonu çalışanlarının uzun süre boyunca aralıksız görev yaptığını ifade etti.

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Sanatçı, paylaşımında bodrum katını su bastığını belirterek ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmayla suyu tahliye ettiğini aktardı:

“Allah razı olsun İstanbul İtfaiyesi'nden... Üsküdar itfaiye istasyonunun kıymetli çalışanları 3 saattir belimize kadar su basan bodrum katının tüm suyunu boşalttılar var olsunlar. Buradan ihtiyacı olan yerlere yardıma devam. Sabaha kadar görevdeler.”

İstanbul’daki sağanak Alişan’ın villasını da vurdu: “Belimize kadar su bastı”
Başlık Resmiİstanbul’daki sağanak Alişan’ın villasını da vurdu: “Belimize kadar su bastı”
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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