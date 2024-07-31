Jolie-Pitt çiftinin oğlu kazada hastanelik oldu

Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 20 yaşındaki evlatlık oğlu Pax Jolie-Pitt motosiklet kazası geçirdi. Pax'ın beyninde kanama olmasından şüpheleniliyor.

Oyuncu Neslihan Atagül anne oluyor! Hamilelik haberini böyle duyurdu

Oyuncu Neslihan Atagül anne oluyor! Hamilelik haberini böyle duyurdu

HABER MERKEZİ İSTANBUL - Boşanma sürecindeki Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin 20 yaşındaki evlatlık oğlu Pax Jolie-Pitt, ABD’nin Los Angeles şehrinde motosiklet kazası geçirdi.

Los Feliz Bulvarı’nda akşam iş çıkışı vaktinde kullandığı motosikletle öndeki arabaya çarpan Pax, kafasından ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Magazin haberleri veren TMZ, hastane ve polis kaynaklarına dayanarak Pax’ın kavşakta kırmızı ışıkta duran arabaya çarptığını ve kaza sırasında kask takmadığını bildirdi.

Beyninde kanama olmasından şüphelenilen Pax’ın yaralarının durumu tam olarak bilinmiyor.