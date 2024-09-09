Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım...

Fenomen sunucu Kadir Ezildi, sosyal medyada nişanlısı hakkında yapılan hiç gülmediğine ve sürekli somurttuğuna dair yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Ezildi, konuyla ilgili yorumlara paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Now TV’de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirmişti. Evlenmek için gün sayan Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen için sosyal medyada yapılan birçok yorumda gülümsemediği söylendi. Ezildi konuya ilişkin açıklamasıyla son noktayı koydu.

YORUMLARI ES GEÇMEDİ: BENİMLE GAYET GÜZEL GÜLÜYOR

Nişanlısı Gamze Türkmen ile ilgili ‘Somurtuyor’ , ‘Hiç gülmüyor’ denilen Kadir Ezildi, yorumlara açıklık getirdi.

Nişanlısının utangaç bir yapıya sahip olduğunu belirten Ezildi, “Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin” dedi.

GAMZE TÜRKMEN İLE YENİ POZ

Ezildi, daha sonra Gamze Türkmen ile mutlu bir pozunu paylaştı. Ezildi’nin bu hamlesi, “Gelen yorumlara cevap” olarak yorumlandı.

DAVULLU ZURNALI NİŞAN

Erzurum’da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak bir ilişki yürüten Kadir Ezildi, Temmuz ayında nişanlanmıştı. Çiftin davullu zurnalı yaptığı nişan büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan Kadir Ezildi’nin nişanlısına taktığı bilezikler gözlerden kaçmamıştı.

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Evliliğe adım adan ikili gece boyunca halay çekip göbek atmıştı. Ezildi ile Türkmen’in eylül ayında bir nişan daha yapacağı da konuşulanlar arasında.