Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım...

Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen sunucu Kadir Ezildi, sosyal medyada nişanlısı hakkında yapılan hiç gülmediğine ve sürekli somurttuğuna dair yapılan yorumlara sessiz kalmadı. Ezildi, konuyla ilgili yorumlara paylaştığı fotoğrafla cevap verdi.

Now TV’de yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirmişti. Evlenmek için gün sayan Ezildi’nin nişanlısı Gamze Türkmen için sosyal medyada yapılan birçok yorumda gülümsemediği söylendi. Ezildi konuya ilişkin açıklamasıyla son noktayı koydu.  

YORUMLARI ES GEÇMEDİ: BENİMLE GAYET GÜZEL GÜLÜYOR

Nişanlısı Gamze Türkmen ile ilgili ‘Somurtuyor’ , ‘Hiç gülmüyor’ denilen Kadir Ezildi, yorumlara açıklık getirdi.

Nişanlısının utangaç bir yapıya sahip olduğunu belirten Ezildi, “Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin” dedi.

Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım... - 1. Resim

GAMZE TÜRKMEN İLE YENİ POZ

Ezildi, daha sonra Gamze Türkmen ile mutlu bir pozunu paylaştı. Ezildi’nin bu hamlesi, “Gelen yorumlara cevap” olarak yorumlandı. 

Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım... - 2. Resim

DAVULLU ZURNALI NİŞAN

Erzurum’da yaşayan Gamze Türkmen ile gözlerden uzak bir ilişki yürüten Kadir Ezildi, Temmuz ayında nişanlanmıştı. Çiftin davullu zurnalı yaptığı nişan büyük yankı uyandırmıştı. Öte yandan Kadir Ezildi’nin nişanlısına taktığı bilezikler gözlerden kaçmamıştı.

Kadir Ezildi’den nişanlısını eleştirenlere jet cevap: Ben öyle kız alır mıyım... - 3. Resim

Evliliğe adım adan ikili gece boyunca halay çekip göbek atmıştı. Ezildi ile Türkmen’in eylül ayında bir nişan daha yapacağı da konuşulanlar arasında.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Takla atan araç hurdaya döndü! "Hakkınızı helal edin" diyen şoför can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ünlü komedyen Safa Sarı baba oluyor! Yaptığı paylaşımla duyurdu - MagazinÜnlü isimden güzel haber! Yaptığı paylaşımla duyurduMüge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Olayla ilgili yeni gelişme, detaylar kan dondurdu - MagazinOlayla ilgili yeni gelişme, detaylar kan dondurduMüjde Uzman ‘Kızılcık Şerbeti’ yorumuna kayıtsız kalamadı! Sözleriyle ateş püskürdü - MagazinKızdıran 'Kızılcık Şerbeti' yorumu... Adeta ateş püskürdüAcun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'a eleştiri yağdı! Paylaşımı apar topar sildi - MagazinDüğünden sonra olay paylaşım! Eleştiri yağınca apar topar sildiMüge Anlı’dan cansız bedeni bulunan ‘Narin Güran’ yorumu! “Bana da çok bilgi geldi” deyip açıkladı - MagazinMüge Anlı’dan ‘Narin Güran’ yorumuMelike Şahin'den 'Narin' tepkisi! Gözyaşlarına boğulurken Bir seyirciden gelen o söze sinirlendi - MagazinGözyaşları içerisinde 'Narin' tepkisi! Bir seyirciden gelen o söze fena sinirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...