Kadir İnanır’ın şoföründen çarpıcı Jülide Kural iddiası: “Kan verdiğim için kovuldum”

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın yaklaşık dört yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ali Garga, verdiği röportajda dikkat çeken iddialarda bulundu. İnanır’ın sağlık sorunları yaşadığı dönemde kendisine kan verdiğini anlatan Garga, bu olayın ardından Jülide Kural’ın kendisini işten çıkardığını öne sürdü. İnanır ile arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten Garga, ünlü oyuncunun kendisini gördüğünde duygulandığını ancak işten çıkarılmasına karşı çıkamadığını iddia etti.

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Kadir İnanır’ın yaklaşık dört yıl şoförlüğünü yapan Ali Garga, usta oyuncuyla ilişkisi ve işten ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı Günaydın’a açıklamalarda bulundu. Garga, İnanır’a kan bağışında bulunmasının ardından Jülide Kural’ın kendisini işten çıkardığını öne sürerek dikkat çeken iddialar dile getirdi.

İnanır’ın çevresindeki kişilerle ilişkileri, hastane sürecinde kimlerle görüştüğü ve ailesiyle iletişimi hakkında da konuşan Garga, Jülide Kural’ın oyuncunun yakın çevresini sınırlandırdığı yönündeki iddialara ilişkin de konuştu.

“BANA SORMADAN NİYE KAN VERMEYE GİDİYORSUN?”

Kadir İnanır ile nasıl bir ilişkiniz vardı?

Çok iyiydi. Beni çok severdi Kadir Abi. Onun dört yıla yakın şoförlüğünü yaptım. Hiç ayrılmak istememe rağmen Jülide Hanım işime son verdi. Hastanede Kadir Abi'nin acil kana ihtiyaç oldu. Ben de doktora "Aynı kan grubuyuz ben verebilirim" dedim.

Kan verdim ve hastaneye geri döndüm. Jülide Hanım "Bana sormadan niye kan vermeye gidiyorsun?" diye bağırdı, işime son verdi. Aslında, Kadir Abi'yi çok sevdiğim, hep onu koruyup kolladığım, sadık olduğum, yalnız bırakmadığım için işime son verdi.

Jülide Hanım benim Kadir Abi'ye bu kadar çok bağlı olmamdan rahatsızdı. Kadir Abi'nin çevresinde böyle insanların olmasını istemiyordu.

Kadir İnanır - Jülide Kural

“KADİR İNANIR BENİ GÖRÜNCE AĞLADI”

Kadir İnanır işten ayrılmanıza nasıl tepki verdi?

Jülide Hanım hastanede olmadığı zamanlar ben gizli gizli Kadir Abi'nin yanına gidiyordum. Elini tutum. 'Abi nasılsın?' dediğimde Kadir Abi'nin gözünden yaşlar akmaya başladı. Ama hiçbir şey yapamadı.

Kadir İnanır'ın işten çıkarılmanız konusunda Jülide Hanım'a itiraz edecek iradesi yok muydu?

Hayır yoktu... İradesi olsaydı beni asla işten çıkarmazdı. Yatalaktı, konuşamıyordu bile... Ağladı beni görünce. Çok seviyordu beni. Hatta hasta olmadan önce "Seninle seyahate çıkalım, gezelim" diyordu.

“ÇEVRESİNDEKİ İNSANLAR DA BİLİYORDU”

Kural'ın Kadir İnanır'ı yalnızlaştırdığı iddiaları var...

Öyle bir şey vardı tabii ki. Bunu hem duyuyordum hem de çevresindeki insanlar biliyordu.

Hastaneye ilk yattığı dönemde çok sayıda sanatçının gitmesine rağmen Kadir İnanır'ın çok az sayıda kişiyle görüştürüldüğü iddiaları var.

Doğru. Çok kişi vardı dışarıda ama Jülide Hanım bildiklerini ya da kendisine yakın olanları görüştürüyordu.

Ali Garga

MİRAS KARARI HAKKINDA KONUŞTU

Mirasını Jülide Hanım'a bırakmasına şaşırdınız mı?

Tabii ki şaşırdım. Hasta olduktan sonra böyle olması şaşırttı beni. Kendi iradesiyle böyle yapar mıydı? Bilmiyorum. Beni kendi iradesiyle çıkarmadı. Hastalık döneminde olmasaydı mümkün değil çıkaramazdı.

“BARIŞTIKTAN SONRA LEVENT İNANIR ONU HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Kadir Bey ailesiyle görüşüyor muydu?

Pek görüşmüyordu. Jülide Hanım çok istemiyordu görüşmesini. Son dönemlerimde Levent İnanır ile barışmışlardı. Barıştıktan sonra Levent Abi onu hiç yalnız bırakmadı. Oturup sohbet ediyorlardı. Levent abi dayısı hastaneye kaldırıldığı dönemde hep yanındaydı. Her gün ziyarete geliyordu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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