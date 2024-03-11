Kim Milyoner Olmak İster'de 'ayet' sorusu! Yarışmacı ile Kenan İmirzalıoğlu’nun arasındaki diyalog programa damga vurdu

Pazar akşamlarına damga vuran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Mustafa Ali Gerdan’ın karşısına ayet sorusu çıktı. 300 bin TL değerindeki soruya yanlış cevap veren Gerdan yarışmadan elenirken, doğru şıkkı açıklayan Kenan İmirzalıoğlu’nun “Yerinize ben geçeyim” sözleri izleyenleri gülümsetti.

ATV’nin ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir yarışmacıya 300 bin TL değerinde ayet sorusu soruldu. Soru karşısında heyecanına yenik düşen yarışmacı verdiği cevap sonrası pişman oldu.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Kim Milyoner Olmak İster’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde 46 yaşındaki Mustafa Ali Gerdan başarılı bir performans sergiledi. Manisa’da işletmecilik yapan Gerdan’a “Kur’an-ı Kerim”de “O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?” ayetinin 31 kere geçtiği sure hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Cevaplarda ise A: F âtiha Suresi, B: İhlas Suresi, C: Rahm ân Suresi, D: Bakara Suresi şıkları yer aldı. 300 bin TL’lik soruya cevap vermekte güçlük çeken yarışmacı kararsız kalacak D: Bakara Suresi diyerek yanlış cevap verdi.

Heyecanına yenik düşen yarışmacı pişmanlığını “Rahman ne demek? Onun anlamı üzerinde durdum. Keşke biraz daha düşünseydim” sözleriyle dile getirdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU: YERİNİZE BEN GEÇECEYİM

Doğru cevabı detaylıca açıklayan Kenan İmirzalıoğlu ise “Fatiha ve İhlas Suresi'ni çok kolay bir şekilde elediniz. Bakara yanlış hatırlamıyorsam ‘bir besi hayvanı’ dediniz. Bu arada doğru Bakara bir inek hayvanıdır. Ben bir şeye takıldım sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla… Yağmura rahmet yağdı deriz. Çünkü Rahmet veren kapsayan demek” dedi.

Yarışmacı Mustafa Ali Gerdan “O halde 9. soruya geçtiniz Kenan Bey” deyince ünlü sunucunun “Teşekkür ederim o zaman yerinize ben geçeyim” sözleri ekran başındakileri gülümsetti.