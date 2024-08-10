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Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni proje! Seyirciyi suç dolu dünyaya götürecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kıvanç Tatlıtuğ’dan yeni proje! Seyirciyi suç dolu dünyaya götürecek

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak yapımcı koltuğunda oturacağı Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatını çekmek için kolları sıvadı. Tatlıtuğ projede yapımcı olarak görev alacak, seyirciyi suç dolu dünyanın içine çekecek.

‘Kuzey Güney’ , ‘Ezel’ , ‘Cesur ve Güzel’ gibi yapımlarda oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak ‘Aile’ dizisinde Aslan Soykan’ı üstlenmişti. Tatlıtuğ’un yeni projesi ortaya çıktı. 

BU DEFA YAPIMCI OLDU, ‘NECDET ELMAS’I ÇEKECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşınacak. Senaryosunu Levent Cantek’in yazacağı dizinin sürprizi ise Kıvanç Tatlıtuğ’un bu projede yapımcı unvanıyla yer alması. 

Necdet Elmas, izleyiciye 1960’ların Türkiye’sinde başlayan sürükleyici ve renkli bir suç dramasını aktaracak. Necdet Elmas’ın suç dolu dünyasını konu alacak yapım, Elmas’ın nasıl bir gangstere dönüştüğünü anlatacak, hapishane yıllarını ve çalkantılı yaşamını izleyiciye aktaracak.

KIVANÇ TATLITUĞ: YENİ SEZONDA SÜRPRİZLER OLACAK

Öte yandan şimdilerde tatil yaparak sezonun yorgunluğunu atan Kıvanç Tatlıtuğ, ekrana dönüşün de sinyallerini vermişti. Tatiline oğlu Kurt Efe ve eşi Başak Dizer ile devam eden ünlü oyuncu “Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezonda sürprizler olacak” demişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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