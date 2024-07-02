Kobra Murat'ın doktoru peruk takmasını yasaklamıştı! Yeni çözüm buldu

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler farklı giyim tarzı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor. Kobra Murat’ın kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenilmişti. Hatta ünlü ismin doktoru peruk takmasını yasaklamıştı. Kobra Murat bu kez sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı. Sosyal medyada yorum yağdı.

Eğlenceli kişiliği ve farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kobra Murat sık sık biriktirdiği paraları açıklamasıyla gündeme geliyordu.

Kobra Murat olarak tanınan ünlü şarkıcı Murat Divandiler’in geçtiğimiz günlerde protez saç bandı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları gündem olmuştu.

Ünlü ismin kullandığı peruk sebebiyle kafasında enfeksiyon oluştuğu ve konserlerini de ertelemek zorunda kaldığı öğrenilmişti.

"YERLİ KANYE WEST"

Peruk takması doktoru tarafından yasaklanan ünlü şarkıcı sağlık durumu ile ilgili Onur Akay'a konuşmuştu. Akay, konu hakkında şunları söylemişti:

“Canım dostum Kobra Murat'ın saçkıran hastalığına yakalandığı söylentileri çıkınca, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek için aradım. Murat bana böyle bir rahatsızlığının olmadığını, uzun yıllardır protez saç kullandığını ve en son protez saç için kullandığı bantlardan dolayı kafasında enfeksiyon oluştuğunu söyledi. Doktoru, bir ay boyunca peruk takmasını yasaklamış ve tedavisine başlanmış. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bu süre zarfında konserlerini ileri bir tarihe ertelediğini belirten Kobra Murat, herkese selam ve sevgilerini iletti.”

Kobra Murat sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı. Oyuncunun bulduğu yeni çözüm sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada şarkıcının yeni tarzı ile ilgili, “Çok yakışıklı olmuşsun”, “Yerli Kanye West”, “Kanye West’e benziyor” gibi yorumlar yapıldı.