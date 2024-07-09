MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya “Çocuklarım elimi dövme yaptırdılar” demişti! İlk kez ortaya çıktı

Yıllar önce geçirdiği kazadan dolayı parmaklarını kaybeden MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, 5 yaşındayken başına gelenleri geçtiğimiz haftalarda ilk kez anlatmıştı. Duygusal bir konuşma yapan ünlü isim “Şu anda mesleğimde bana göre iyi bir yerdeyim ve devam ediyorum. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim” demişti. Mehmet şefin bahsettiği dövme kızının sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’ye geçtiğimiz haftalarda katılan Melek Baba’nın parmaklarının olmadığını sürekli elini saklamaya çalıştığını gören şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı teselli ettiği sözlerle gündem olmuştu. Yalçınkaya, bu hikayeden bu yola çıkarak kendi yaşadığı kazayı ilk kez anlatmıştı.

PARMAKLARINI NASIL KAYBETTİĞİNİ ANLATTI

“Ben bu konuya hiç değinmedim, ilk kez açıklıyorum” diyen sevilen jüri üyesi başından geçen talihsiz olayı şu sözlerle açıklamıştı:

“5 yaşında kaza yaşadım. Benzer hikayelerimiz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken üç tane parmağımı kaybettim. Seni anlıyorum, kolay olmuyor. Çok yakın akrabalarımızdan bir tanesi benim evlenemeyeceğimi, bana kız verilmeyeceğini düşünüyordu. İş yerlerine de almayabilirler korkusuyla gidiyordum. Ama öyle olmadı, kariyer de yaptım, gördüğün gibi MasterChef Türkiye’de jüriyim.”

“HERKES KIYMA MAKİNESİ DİYE BİLİYOR AMA…”

Küçük yaşta eli kıyma makinesine kaptırdığı konuşulan Yalçınaya, “Ben kapının önünde oynarken geçirdiğim bir kaza yaşadım. Çoğu insan bunu kıyma makinesi diye biliyor ama hayatımızda yaşadığımız kazalar bizi tutunmaya sevk ediyor. Kolu olmayan, ayağı olmayan, belden aşağı vücudunun yarısı olmayan var… Ağzıyla ressamlık yapan var… 11 yaşında çıraklıkla başladım, herkes aşçı olamaz, bıçağı tutamaz dedi. Maalesef böyle acımasızlıklar var” demişti.

“İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMESİ BENİM ELİM”

Konuşmasında duygusal anlar yaşayan ünlü şef, “Şu anda mesleğimde bana göre iyi bir yerdeyim ve devam ediyorum. Benim etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Yaptırmışlar ama acaba etkilenir miyim diye bana bir sene sonra gösterdiler” ifadelerini kullanmıştı.

BAHSETTİĞİ DÖVMEYİ KIZI PAYLAŞTI

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçınkaya’nın kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, ünlü ismin programda bahsettiği dövme ortaya çıktı.