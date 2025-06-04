Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine 'nafaka' isyanı: Öyle kontratlar ki, resmen ters kelepçe!

Başından 5 evlilik geçen ve 3 çocuğu olan Mehmet Ali Erbil, "29 yıldır nafaka ödüyorum. Dünyada örneği yok" diyerek, nafaka çıkışında bulunmuştu. Gündem olan sözlere oyuncu Nergis Kumbasar'dan sert cevap gelmişti. Erbil, bu kez katıldığı TV programında, eski eşleri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Nergis Hanım benden sonra evlenmedi, evlenirse nafaka kesilir" diyen ünlü şovmen, boşanırken yapılan sözleşmelere vurgu yaptı.

Daha önce 5 kez evlenip boşanan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde "29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" sözleriyle adından söz ettirmişti. Ünlü ismin eski eşi Nergis Kumbasar, "Herkes nafakası için mücadele etmeli. Nafaka her kadının hakkıdır. Mahkeme kararıyla gerçek almam gerekeni alırsam çok canı acır. Ona karşı yeterince anlayışlıyım. Artık bilmiyorum. Bundan sonra pek fazla konuşmaz" karşılığını vermişti.

"AYRILIRKEN 3 EV VERDİM, SONRA 2 ARABA ALDIM"

Katıldığı TV programında yeni açıklamalarda bulunan Erbil, "29 yıldır hiçbir şekilde ağzımı açmadım. Çocuğuma ayrı, annesine ayrı ödüyorum. Kızım üniversite bitirene kadar ödemem lazımdı, bitiremedi canı sağ olsun. Nergis Hanım'a ayrılırken 3 ev verdim. Sonrasında 2 araba aldım. Evden çıkarken tek bir ütü bile almadım. Nergis Hanım benden sonra evlenmedi. Evlenirse nafakan kesilir' dedi.

"RESMEN TERS KELEPÇE YAPTILAR"

68 yaşındaki şovmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En yüksek nafakayı hangisine veriyorum bilmiyorum, bunu muhasebecim bilir. İlk evliliğimi yaptığım Muhsine hariç 2 eşim de bana öyle bir kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe. Param olduğu sürece vereceğim. Allah'a şükür bana pırlanta gibi çocuklar yetiştirdiler."

"AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Eşlerinden birinden ayrıldığı için pişman olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil, "En büyük pişmanlığım adını vermeyeceğim bir eşimden ayrıldığım için. Ayrıldığım için pişmanım" ifadelerini kullandı.

"BENDEN DAHA ZENGİNLER"

Vasiyetinin sorulması üzerine ise Erbil, "Benden sonra tufan. Her bir karım benden daha zengin şu anda. Daha ne yapayım? Evlatlarıma da verdim" şeklinde konuştu.

MEHMET ALİ ERBİL'İN EVLİLİKLERİ

Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (1980-1982 ve 1985-1986) 1982'de Sezin Erbil adını verdikleri bir kızları oldu

Nergis Kumbasar (1989-1996) Bu evlilikten 1995 yılında Yasmin Erbil dünyaya geldi

Sedef Altuntaş (2001-2003)

Tuğba Coşkun (2005-2011) 2006'da doğan Ali Sadi Erbil adında bir erkek çocukları bulunuyor