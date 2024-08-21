Melisa Sözen YPJ'li teröristi canlandırmıştı! Erdal Beşikçioğlu’nun beraber çekilmiş pozuna tepki yağdı

Oyuncu Melisa Sözen Fransa’da yayınlanan Le Bureau des Legendes dizisinde rol aldı. Dizide terörist bir karakter rolünü canlandıran Melisa Sözen’in Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile ortaya çıkan paylaşımı tepkilere neden oldu.

Melisa Sözen, Fransız ‘Le Bureau des Legendes’ dizisinin üçüncü sezonunda yer aldı. Dizide YPJ’li bir kadın terörist rolünü canlandıran Sözen’in dizideki fotoğraflarının sosyal medyada yayılması, oyuncuya tepkileri beraberinde getirdi.

Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun 25 Haziran tarihinde oyuncu Sözen ile bir araya geldiği sosyal medya paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepkilere sebep oldu.

Beşikçioğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Sanatın farklı dallarında harikalar yapan kıymetli dostlarım Hasibe Eren, Melisa Sözen ve Harun Tekin’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim.”

Oyuncu Melisa Sözen dizide terör örgütü PYD/YPG’nin arasına sızan Esrin isimli bir ajanı canlandırdığını söyledi.

"LE BUREAU DES LEGENDES" DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Le Bureau des légendes" (BDL), Eric Rochant tarafından oluşturulan ve toplamda beş sezon süren, 52 dakikalık elli bölümden oluşan bir Fransız televizyon dizisidir. Dizi, Fransa'da Canal+ kanalında 27 Nisan 2015 ile 4 Mayıs 2020 tarihleri arasında, Belçika'da ise 19 Kasım 2017'den itibaren La Une kanalında yayınlanmıştır. Fransız Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü (DGSE) bünyesinde yer alan Le Bureau des légendes (BDL) adlı bir departman, gizli ajanları eğitmekte ve onları uzaktan yönetmektedir. Bu ajanlar, yabancı ülkelere sızarak, istihbarat amacıyla kullanılabilecek kişileri tespit etmekle görevlidir. "Efsane" adı verilen, tamamen uydurma kimlikler altında çalışarak, uzun yıllar boyunca gizlilik içinde yaşamlarını sürdürürler.