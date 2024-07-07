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Metin Akpınar'a bir şok daha! O da kızı çıktı

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Metin Akpınar&#039;a bir şok daha! O da kızı çıktı
Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu, Sevgi Katkıcı, Haber

Magazin Haberleri

Yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra DNA testi yaptırdı. Katkıcı'nın ünlü oyuncunun kızı olduğu kesinleşti.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, ünlü tiyatrocu Metin Akpınar'ın uzun yıllar sonra gündeme gelen ikiz kızlarından biri olarak son zamanlarda dikkat çekiyor.

Tek yumurta ikizi olan Nebioğlu ve kardeşi, Antalya’daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet koruması altına alınmışlardı. Sonrasında Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinilmişti. Duygu Nebioğlu, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu mahkeme kararıyla ispatladı.

Metin Akpınar'a bir şok daha! O da kızı çıktı - 1. Resim

SOY BAĞININ KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı. 21 yıl sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı. Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Metin Akpınar'a bir şok daha! O da kızı çıktı - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Aile mahkemesinin yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

Düzenleyen:  - Magazin
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