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Ünlü oyuncu komşusu Meral Akşener'in fotoğraflarını paylaştı

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Ünlü oyuncu komşusu Meral Akşener&#039;in fotoğraflarını paylaştı
Ümit Erdim, Meral Akşener, Instagram, Haber

Magazin Haberleri

Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle akıllarda yer eden oyuncu Ümit Erdim sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Erdim bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Komşusu Meral Akşener ile kızının fotoğraflarını paylaşan oyuncu kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda eski eşi ile sessiz sedasız boşanan Ümit Erdem adından söz ettirmişti. Erdim, başarılı kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlü oyuncu bu kez paylaşımı ile çok konuşuldu. Erdim kızı ile vakit geçirdiği anları Instagram hesabından paylaştı.

"BİSİKLET KULLANABİLDİĞİNİ ANLATTI"

Ama oyuncunun paylaşımında dikkat çeken başka bir isim daha vardı. Oyuncu kızı Ses Erdim ile komşusu İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu komşusu Meral Akşener'in fotoğraflarını paylaştı - 1. Resim

Akşener ile kızı bisiklet sürerken karşılaşan Ümit Erdim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

 "Meral Teyze’sine iki tekerlekli bisiklet kullanabildiğini anlattı.”

Ünlü oyuncu komşusu Meral Akşener'in fotoğraflarını paylaştı - 2. Resim

Sosyal medyada oyuncunun paylaşımına yorum yağdı. Paylaşıma "Meral Hanım ne kadar değişmiş", "Meral Hanım bayağı farklı geldi", "Görünce tanıyamadım" gibi yorumlar yapıldı. 

Düzenleyen:  - Magazin
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