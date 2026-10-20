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Midyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava

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Midyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava
Başlık ResmiMidyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava

Sosyal medyanın fenomen ismi Midyeci Ahmet, Mardin'de düğününü yaptıktan sonra verdiği sözü tutmaya karar verdi. Midyeci Ahmet, 10 gün 10 gece boyunca 1693 kişiyi işletmesinde ağırlayacağını açıkladı.

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Evlenmesi halinde müşterilerine 10 gün 10 gece ücretsiz ikramda bulunacağını açıklayan sosyal medyanın fenomen ismi Midyeci Ahmet, nikâh ve düğünün ardından sözünü tutmak için harekete geçti.

Midyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava
Başlık ResmiMidyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava

EVLİLİK İLANI VERMİŞTİ

Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda yayınladığı evlilik ilanıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kısa süre içerisinde kısmetini bulan Midyeci Ahmet günler önce nikah masasına oturmuştu. Ünlü işletmeci şimdi de Mardin'de düğün yaptı. Gösterişli düğünün ardından Midyeci Ahmet sözünü tutmaya karar verdi.

Midyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava
Başlık ResmiMidyeci Ahmet düğünü yaptı verdiği sözü tuttu! 10 gün boyunca her şey bedava
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SÖZÜNÜ TUTMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Midyeci Ahmet, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“10 gün ...10 gece başlıyoruz efendim... Güzel dilekleriniz ve dualarınızla gerçekleşen nikahımızdan sonra pazar günü Mardin'de düğünümüzde oldu. Sizlere verdiğim Midyeci Ahmet sözü vardı 10 gün 10 gece...

Yarın itibari ile nikah postunun altına şu ana kadar iyi dileklerini ileten değerli yorumunu yazan ve takipçim olsun olmasın 1693 hesap ve yorum sahibini bekliyorum. Rezervasyon sistemi ile sizleri krallar gibi ağırlayacağız. Şimdiden afiyet şifa olsun”

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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