Gerçeği 19 yıl sonra öğrendi! Müge Anlı'daki Damla Barış, hayatının değiştiren sırla yüzleşti

Damla, gerçek babasının kim olduğunu ise anneannesinden öğrendi. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen genç kız, bu kez yıllardır kendisinden ayrı olan babasına ulaşmak için harekete geçti.

