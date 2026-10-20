Gerçeği 19 yıl sonra öğrendi! Müge Anlı'daki Damla Barış, hayatının değiştiren sırla yüzleşti
Anne ile babası olarak bildiği kişinin cinayete kurban gitmesi sonucu yıkılan 19 yaşındaki Damla Barış, anneannesinin sözleri ile hayatının acı gerçeğiyle yüzleşti. Ölen kişinin biyolojik babası olmadığını öğrenen Barış, gerçek babasını bulmak için Müge Anlı'nın programına çıktı. 19 yıllık sırrın perdesi dakikalar içerisinde aralandı.
Anne ve babası olarak bildiği kişilerin cinayete kurban gitmesiyle büyük bir acı yaşayan 19 yaşındaki Damla Barış, yaşadığı kayıpların ardından bir gerçekle daha yüzleşti.
Yıllarca öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Damla, gerçek babasını bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
ANNEANNESİNİN SÖZLERİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Sabah Gezetesi'nin aktardığına göre; Damla Barış, birlikte yaşadığı kişinin annesini öldürdüğünü, öz babası olarak bildiği Muharrem Barış'ın da vahşice katledildiğini anlattı. Hayatın kendisini taşıyamayacağı kadar ağır acılarla sınadığını dile getiren genç kız, biyolojik babasını bulma umuduyla Müge Anlı'dan yardım istedi.
Damla, gerçek babasının kim olduğunu ise anneannesinden öğrendi. Anne ve babası olarak bildiği kişilerin ölümünün ardından biyolojik babasının başka biri olduğunu öğrenen genç kız, bu kez yıllardır kendisinden ayrı olan babasına ulaşmak için harekete geçti.
19 YILLIK HASRET SONA ERDİ
Müge Anlı'nın programında Damla'nın biyolojik babasının Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Ramazan Kayalı olduğu belirtildi. Çok geçmeden yayına gelen bir ihbar, genç kızın yıllardır beklediği kavuşma için umut oldu.
Biyolojik babası Ramazan Kayalı ile telefonda konuşan Damla, ayrıca beş kardeşi olduğunu öğrendi. Yıllardır aradığı babasının sesini duyan genç kız, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu kelimelere dökmekte zorlandı.
"Öz babamı buldum ama ne diyeceğimi tam bilemiyorum" diyen Damla Barış, 19 yıllık hasretin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açılması için ilk adımı attı.