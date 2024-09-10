Milyoner’de 200 bin liralık tarih sorusu! KPSS’cilerin verdiği tepki herkesi güldürdü

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Eylül 2024 16:17 - Güncelleme: 10 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir kişiye sorulan tarih sorusu gündem oldu. Soru, KPSS’ye hazırlanan kişilerin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. Öte yandan sosyal medyada herkesi gülümseten tepkileri de gecikmedi.