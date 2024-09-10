Milyoner’de 200 bin liralık tarih sorusu! KPSS’cilerin verdiği tepki herkesi güldürdü
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan bir kişiye sorulan tarih sorusu gündem oldu. Soru, KPSS’ye hazırlanan kişilerin dikkatini kısa sürede çekmeyi başardı. Öte yandan sosyal medyada herkesi gülümseten tepkileri de gecikmedi.
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’dan boşalan koltuğu Oktay Kaynarca devraldı. Kaynarca’nın sunduğu ilk bölüm heyecanlı geçerken, yarışmadaki tarih sorusu gündeme oturdu.
TARİH SORUSU GÜNDEM OLDU
Programa İstanbul’dan katılan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Zeynep Yılmaz’a tarih bilgisi içeren bir soru soruldu.
Soru “Padişahken yurt dışı ziyaretlerinde bulunan ilk ve tek padişah kimdir?” şeklinde geldi. Cevaplarda ise A. Abdülmecid, B: III. Selim, C: Abdülaziz, D: II Abdülhamid şıkları yer aldı.
KPSS’CİLER: ELİNDE VALİZ, ABDÜLAZİZ DİYE EZBERLEDİK
200 bin TL’lik soruya yarışmacı doğru cevabı veremezken, KPSS öğrencileri ekran başında çıldırdı. Birçok kişiden “Biz elinde valiz, Abdülaziz diye ezberledik” şeklinde güldüren tepkiler geldi. Bazı kişiler ise “Bunu şak diye bilen kesin KPSS’cidir” diyerek yorumlarda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi