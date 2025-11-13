Geçtiğimiz günlerde ABD'de geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki Muazzez Abacı hayatını kaybetti. Usta ismin vefatının ardından geride bıraktığı servet merak konusu oldu.

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, 78'inci yaş gününde hayata gözlerini yumdu. ABD'de geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta sanatçı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Abacı, doğum gününde sevenlerine veda etti.

Vefat haberinin ardından hem sanat camiası hem de sosyal medya kullanıcıları taziye mesajları paylaşırken, Abacı’nın geride bıraktığı mirası merak konusu oldu.

DAİRELER, VİLLA, CİP...

Abacı'nın mal varlığına ve bıraktığı mirasa dair kesin bir bilgi yok ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, usta sanatçının İstanbul'un değerli bölgelerinde birden fazla gayrimenkulü var. Sabah'ın derlediği iddialara göre; Tuzla'da lüks bir villa, Kuzguncuk ve Şişli'de çeşitli daireler, bankada yüksek miktarda nakit, bir otomobil ve bir adet cip, Muazzez Abacı’nın mal varlığının bir kısmını oluşturuyor.

Bazı kaynaklar Abacı'nın servetinin 1,2 milyar doları aştığını iddia etse de, bu rakam hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı ve iddia olarak kaldı. Abacı'nın mirasının kim tarafından devralınacağı da büyük merak konusu oldu. Gelen bilgilere göre, sanatçının tek çocuğu olan kızı Saba Abacı, yasal mirasçı olarak öne çıkıyor.

Her ne kadar servet iddiaları doğrulanmamış olsa da, Muazzez Abacı’nın yıllar boyunca sürdürdüğü başarılı kariyer neticesinde önemli bir mal varlığı bıraktığı düşünülüyor.

Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 2 Kasım 1947, Ankara doğdu. Babası Oktay Altıoklar'dır. İlkokula yatılı olarak başladığı Ankara Koleji'nde liseye kadar okudu.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı Bir Sen Kaldın İçimde Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu ve çok sevildi. Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş (1978), Yasemen (1981), Sevdiklerinizle (1983), Şakayık (1986), Felek (1989), Vurgun (1990), Sensiz Olmadı (1991) ve Efendim (1992) olan sanatçı özellikle "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı "Vurgun" adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 1998'de Kültür Bakanlığı'nın tavsiyesiyle verilmeye başlanan Devlet Sanatçısı unvanına lâyık görülmüştür.

2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekmiştir.

1969 yılında dünyaya getirdiği doktor olan kızı Saba'nın babası ilk eşi polis memuru Abdurrahman Abacı'dır. Daha sonra avukat Atilla Kurtbaş ile iki yıl süren (1973-1975) bir evlilik yaptı.

SİNEM ERYİLMAZ

Haberle İlgili Daha Fazlası