Türk müziğinin usta sanatçılarından Mustafa Keser, yaklaşık yarım asırlık eşi Nilüfer Keser'in vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Keser, 26 Kasım'da tedavi altında bulunduğu hastanede vefat etti. Keser, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Mustafa Keser'in 48 yıllık eşi Nilüfer Keser'den gelen acı haber, sanat dünyasını hüzne boğdu. Eşinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran sanatçı, paylaşımında hayat arkadaşına duyduğu sevgiyi ve üzüntüsünü dile getirmişti.

Nilüfer Keser için İstanbul'da bulunan Hasdal Çamlıvadi Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Nilüfer Keser'i bu zor gününde ailesi, yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Mustafa Keser'in eşine vedası yürek burktu! "Böyle konuşmamıştık”

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Mustafa Keser, yıllardır hayatını paylaştığı eşine veda ederken büyük üzüntü yaşadı. Usta sanatçının tabutun başında durarak eşine son kez baktığı anlar, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Mustafa Keser'in eşine vedası yürek burktu! "Böyle konuşmamıştık”

"BENDEN ÖNCE GİTMEMELİYDİ"

Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Mustafa Keser, cenaze töreninde yaptığı açıklamada duygularını dile getirdi. Hayat arkadaşlığına vurgu yapan sanatçı, "50 yıllık arkadaşımı kaybettim. Anlatmak mümkün değil. 48 yıllık evliyim, nişanlılığı da sayarsanız 50 yıl. Yarım asır, bir ömrü beraber geçirdik. İyi geçirdik. Sırayı bozdu. Benden önce gitmemeliydi. Böyle konuşmamıştık. Hakkımız helal olsun. Helalleşemedik" ifadelerini kullandı.

Mustafa Keser'in eşine vedası yürek burktu! "Böyle konuşmamıştık”

Mustafa Keser'i acı gününde sanat dünyasından dostları da yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Nuri Alço, Züleyha Ortak ve Mihriban Er de katılarak usta sanatçıya destek oldu.

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