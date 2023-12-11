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    • Haberler > Magazin > Nagihan Karadere, Survivor öncesi yaptığı kına gecesiyle ağızları açık bıraktı

    Nagihan Karadere, Survivor öncesi yaptığı kına gecesiyle ağızları açık bıraktı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nagihan Karadere, Survivor, Tv8, 2024, Survivor All Star

    Daha önce Survivor’da üç kez mücadele eden ve bu seneki All Star kadrosuna da dahil olan Nagihan Karadere, yarışma öncesi kına gecesi yaptı. Fotoğraf ve videoları sosyal medyadan paylaşan isim, görenleri şaşkınlığa uğrattı.

    1 Ocak’ta yayınlanmaya başlayacak olan Survivor 2024 All Star’ın kadrosu netleşti. Geri sayım devam ederken, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alan Nagihan Karadere düzenlediği kına gecesiyle takipçilerinin ağızlarını açık bıraktı. 

    2016, 2018 ve 2022 yıllarında Survivor’da yarışan Nagihan Karadere, yarışma öncesi düzenlediği kına gecesi organizasyonunun detaylarını Instagram hesabından paylaştı. Davete gelen misafirler “Parkurların kraliçesi Nagihan’ın Survivor kınasına hoş geldiniz” yazan bir pankartla karşılaştı. 

    Nagihan Karadere, Survivor öncesi yaptığı kına gecesiyle ağızları açık bıraktı

    KISKANILAN KRALİÇE DOMİNİK’İ SALLASIN!

    Her detayın düşünüldüğü gecede, ‘Survivor’ yazılı çiğköfte tepsisi de dikkat çekti. Misafirler “Dominik’i yakarız” , “Şimdi onlar düşünsün” , “Herkes arkasına yaslansın, kıskanılan kraliçe Dominik’i sallasın” yazılı konuşma balonlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Dansözün de unutulmadığı organizasyonda Nagihan Karadere tüm kurtlarını döktü. Sevilen yarışmacıyı bu eğlencede yakın dostları yalnız bırakmadı.

    Nagihan Karadere, Survivor öncesi yaptığı kına gecesiyle ağızları açık bıraktı

    ACUN ILICALI: MAĞDUR NAGİHAN’IN DÖNEMİ BİTTİ

    Öte yandan Acun Ilıcalı, dün akşam TV8’de yayınladığı programla Survivor 2024 All Star’da kırmızı ve mavi takım yarışmacılarını açıkladı. Ilıcalı, Nagihan Karadere’ye “Ben şimdiden sana iki tane füze yollayayım buradan” diyerek takıldı. Daha önce SMS’li Survivor’da birinci olamadığı için “Bir daha katılmam diyen” Karadere için ünlü televizyoncu şu sözleri sarf etti:

    “Algı oldu, o öyle yaptı bu böyle yaptı. Hak etmedim, bunlar benim başıma niye geldi şeklinde mağdur Nagihan'ın dönemi bitti. Artık parkurların kraliçesini tam anlamıyla performans bekliyor. Bu saatten sonra artık elenme korkun yok, her koyun kendi bacağından asılacak.”

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