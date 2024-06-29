Nihal ve Bahar Candan kardeşler bir araya geldi! Bahar'ın ablasına ilk sözü ortaya çıktı

Hapishaneden tahliye olan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'la günler sonra bir araya geldi. Kardeşler cam paravan arkasından görüşürken, ablası Nihal'i gören Bahar'ın "Beni niye bırakıp gittin" diyerek sitem ettiği iddia edildi.

'Sazan sarmalı' yöntemiyle onlarca kişiyi dolandıran bir şebekenin üyesi oldukları iddiası ile Kasım 2023'te tutuklan sosyal medya fenomeni Nihal ve Bahar Candan kardeşler gündemden düşmüyor.

Nihal Candan geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye olmuş, Bahar Candan'ın ise bayramdan önce rahatsızlandığı, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildiği bildirilmişti.

KARDEŞLER BİR ARAYA GELDİ

Bahar'ın annesi, babası, anneannesi, Nihal ve Nihal'in erkek arkadaşı Bahar Candan'ı hastanede ziyaret etti. Bahar ile avluda görüşeceklerini zanneden ailesi, hastanedeki Bahar'ı bir odada cam paravanın diğer tarafından gördü. Aile üyelerinin bu görüşmeyi ayda 1 defa yapabildiği, onun haricinde geldiklerinde ise doktordan bilgi alabildikleri ifade edildi.

ABLASINA SİTEM ETTİ

Kanal D'nin haberine göre hastanedeki Bahar Candan, ablası Nihal'i karşısında görünce "Beni niye bırakıp gittin?" diye sitem etti. Aile üyeleri yaklaşık 1,5 saat içeride kaldı.

İddialara göre Bahar Candan bir süre daha hastanede kalacak, sonra tekrar cezaevine gönderilecek.