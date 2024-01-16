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    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Şarkıcı Nihat Doğan ile eşi Arezoo Gharlar’ın oğlu Amin Badıkan, geçtiğimiz günlerde bir yaşına bastı. Çocuklarının doğum gününü kutlayan ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan çifte Amin Badıkan’ın burnu hakkında acımasız yorumlar geldi. Daha fazla dayanamayan anne, sosyal medyadan isyan etti ve bebeğinin hastalığını ilk kez açıkladı.

    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz sene İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile dünya evine girdi. 13 Ocak’ta ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan çift, oğullarına ‘Amin Badıkan’ adını verdi.

    “BANA DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ”

    Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Doğan, oğluyla fotoğrafını paylaşıp “Bu dünyada en çok istediğim şey evlat sahibi olmaktı. Çok şükür 13 Ocak'ta Oğlum Badıkan dünyaya geldi. Rabbime şükürler olsun. Bana dünyanın en güzel hediyesini veren canım eşim Arezoo ya da teşekkürler olsun. Hoş geldin” notunu düştü. 

    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı

    1. YAŞINI KUTLADILAR

    Amin Badıkan, önceki gün 1 yaşına bastı. Çift, oğullarının ilk yaş gününü aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı. Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Doğan ile Gharlar’ın oğulları için acımasız yorumlar geldi.

    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı

    YORUMLARA DAYANAMADI

    Minik bebeğin burnunu eleştirenlere anne Arezoo Gharlar sonunda dayanamadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan isim, Amin Badıkan’ın hasta olduğunu şu sözlerle açıkladı:

    “Birçok takipçiler çocuğumun burnu hakkında yorum yaptı. belki birçok kişi bilmiyor. Bebeğimin burnu hemanjiyom var. Doktorlar belli bir yaştan sonra kaybolacağını diyorlar. Ama yine de tedaviyi yapıyoruz. Bize sağlıklı bir çocuk verdiğin için Tanrı’ya şükürler olsun. Geri kalan şeyler çözülebilir, umarım merakınız giderilmiştir.”

    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı  

    HEMANJİOM NEDİR?

    Hemanjiom tüm yenidoğanların yaklaşık %2 ila 3'ünde meydana gelen iyi huylu bir damar büyümesi olarak bilinir. Prematüre bebeklerde, hemanjiom oluşumu daha sık görülür. ‘Damar beni’ olarak da adlandırılan hemanjiomlar vücudun herhangi bir yerinde oluşabilir ancak en yaygın olarak baş ve boyun bölgesinde yerleşir. Hemanjiomun tedavi edilip edilmeyeceğine bazı faktörler göz önünde bulundurularak karar verilir. Lazer, cerrahi gibi çeşitli modern tedavi seçenekleri bulunur.

    Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Nihat DoğanBebekHastalık
    Haberler > Magazin > Nihat Doğan’ın eşi Amin Badıkan için yapılan yorumlara isyan etti, oğlunun hastalığını açıkladı
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