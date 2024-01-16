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    Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ünlü futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan’a sürpriz yaptı. Ünlü çiftin oğulları bu sürpriz karşısında sevinçten çılgına döndü.

    Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2018 yılında dünya evine giren futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, çocuklarına yaptıkları jestle gündeme geldi. Oğulları için bir at sahiplenen ikili, hafta sonu sık sık Göktürk’teki çiftliğe giderek keyifli anlar geçiriyor. 

    Şimdilerde Eyüpspor’da teknik direktörlük yapan Arda Turan, Mart 2018’de Aslıhan Doğan Turan ile nikah masasına oturdu. Çift, 2018’de ilk oğulları Hamza Arda’yı, 2020 yılında ise Asil Aslan’ı kucaklarına aldı. Mutlu evlilikleri devam eden çift, magazin dünyasında özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. 

    Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aslıhan Doğan Turan, lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor. Ünlü isim bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Aynı zamanda Youtube’da videolar çeken Turan, çocukları için bir at sahiplendiklerini açıkladı.

    Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu

    HAFTANIN 3 GÜNÜ ZİYARET

    Beykoz'da oturan aile, atlarına ‘Bebe Lalipli’ adını verdi. Haflinger cinsi at, Göktürk'teki bir atlı spor kulübüne yerleştirildi. Çocuklar, haftada 3 gün ailenin yeni üyesini ziyaret ediyor, hem de binicilik dersleri alıyor.

    Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu

    “AİLEMİZİN BİR PARÇASI”

    Aslıhan Doğan Turan, Youtube’a yüklediği son videosunda atlarıyla geçirdikleri bir günden detaylara yer verdi. Atın çok sakin ve uyumlu olduğunu belirten Turan, “Bugün atımızı görmeye geldik. İlk defa vlog’a çekilecek kendisi. İsmi ‘Bebe Lalipli.’ Lalipli’nin anlamını artık bizi takip edenler biliyor. Arda’nın kesinlikle kafasından uydurduğu bir kelime. Ama çok tatlı, biz o nickname’i çok sevdik. O yüzden ismini böyle koyduk. Çok sakin ve uyumlu bir at kendisi. Çocuklarla bağı çok yüksek, güven veren, huzur veren. Bizim ailemizin bir parçası oldu artık” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Arda TuranAslıhan Doğan TuranAt
    Haberler > Magazin > Turan ailesine yeni ‘bebe’ Oğulları mutluluktan havalara uçtu
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