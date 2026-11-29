Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasının ardından hangi projeyle ekranlara döneceği merak edilen Feyza Civelek'in yeni adresi netleşti. Senarist Melis Civelek'in kaleme aldığı ve kod adı "Yasak Elma's" olan yeni diziyle anlaşan genç oyuncu, böylece bir kez daha annesinin senaryosunu yazdığı bir yapımda rol alacak.

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Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek'in yeni projesi belli oldu. Senarist annesi Melis Civelek'in ekipten ayrılmasıyla aynı dönemde Kızılcık Şerbeti ile yollarını ayıran genç oyuncu, şimdi yeniden annesinin senaryosunu kaleme aldığı yeni bir diziyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nilayın ardından Güneş olarak dönüyor! Feyza Civelekin yeni dizisi belli oldu

KADRODAKİ İSİMLER BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Kızılcık Şerbeti'nden annesinin ayrılışıyla eş zamanlı olarak ayrılan Feyza Civelek, yeni projesi için anlaşmaya vardı. Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen "Yasak Elma's" kod adlı dizinin ön hazırlıkları devam ederken kadro da şekillenmeye başladı.

'NİLAY'DAN SONRA 'GÜNEŞ' İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl gibi isimleri bir araya getirecek yapıma Civelek de dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu, bir kez daha annesi Melis Civelek'in kaleminden çıkan hikâyede Güneş karakterini canlandıracak. Yeni dizide Ayça Bingöl'ün hayat vereceği Fatoş karakterinin büyük kızını oynayacak olan Güneş, çalışarak ailesine destek olan ve eğlenceli kişiliğiyle öne çıkan bir genç kadın olarak hikâyede yer alacak.

Nilayın ardından Güneş olarak dönüyor! Feyza Civelekin yeni dizisi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturacağı dizinin çekim hazırlıkları sürüyor. Yapımın 15 Ocak civarında sete çıkması planlanıyor. Feyza Civelek de yeni rolüyle yeniden televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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