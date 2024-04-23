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Oğlu “Akıl sağlığı yerinde değil” demişti! Tatlıses’ten ‘akrep’ göndermesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oğlu “Akıl sağlığı yerinde değil” demişti! Tatlıses’ten ‘akrep’ göndermesi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasında sular durulmuyor. Son olarak avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan ve babasının akli melekeleri için rapor isteyeceklerini belirten Ahmet Tatlıses’e İbrahim Tatlıses çok konuşulacak ‘akrep’ göndermesinde bulundu.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses torunu Mert’e yıllardır rızası dışında evinde oturduğu gerekçesiyle dava açmış, mahkeme Tatlıses’i haklı bulmuştu ve torununun dedesine tazminat ödemesine hükmetmişti. Bu olaydan sonra İbrahim Tatlıses’in arasının açık olduğu Ahmet Tatlıses arasında ipler daha da gerildi.

“BABALIK NASIL YAPILIR ÖĞRENSİN”

Tatlıses daha önce yaptığı açıklamada “Benim evim varken ben evimi kızıma veremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi vereceğim ama... Babası ev tutmayacak mı? Göreyim bakayım nasıl baba! O babalığı öğrenecek önce. Benim çocuğum kiradayken onun çocuğuna ev veremem. Babalık nasıl yapılır onu öğrensin” sözleriyle sert çıkmıştı. 

Oğlu “Akıl sağlığı yerinde değil” demişti! Tatlıses’ten ‘akrep’ göndermesi - 1. Resim

OĞLUNDAN CEVAP GECİKMEDİ

Ahmet Tatlıses ise babasının bu sözlerine “Ben yıllarca Mert’e babalık yaparken sana da evlatlık yaptım İbrahim Tatlıses… Ben babalığın nasıl yapıldığını çok iyi biliyorum. Siz bu konuda ahkam kesecek son insansınız. Siz benim evlatlığımı da, babalığımı da sorgulayamazsınız” ifadeleriyle karşılık vermişti. 

“AHMET ADAM OLMAZ!”

Oğlunun sözleri üzerine konuşan İbrahim Tatlıses ise “Evlatlıktan reddedemiyorum, ama reddi miras yapacağım. Ona verdiğim yedi dükkanı da daha önce batırdı, başkalarına devretti. Ben çocuklarıma ve torunlarıma bugüne kadar hep baktım. Hepsinin evleri, arabaları alındı, maaşları ödeniyor. Şimdi yeni bir site evler yaptırıyorum, o dairelerden de evlatlarıma vereceğim. Ama Ahmet adam olmaz!” demişti.

Oğlu “Akıl sağlığı yerinde değil” demişti! Tatlıses’ten ‘akrep’ göndermesi - 2. Resim

“BİRBİRİYLE ÇELİŞEN 3 SAĞLIK RAPORU VAR”

Daha sonra ise Ahmet Tatlıses, avukatı aracılığıyla uzun bir açıklama yaptı. Tatlıses, “Akli melekelerim yerinde” diyen babası için sağlık raporu isteyeceklerini belirterek “İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığı durumu ile ilgili birbiri ile çelişen üç adet sağlık raporu bulunmaktadır. Kapsamlı muayene neticesinde İbrahim Tatlıses'in akli dengesinin tam olarak yerinde olmadığına dair rapor tanzim edilmiştir” dedi.

İBRAHİM TATLISES’TEN AHMET TATLISES’E ‘AKREP’ GÖNDERMESİ

Son olarak İbrahim Tatlıses’ten oğluna çok konuşulacak bir cevap geldi. Sosyal medyadan eski bir görüntüsünü paylaşan Tatlıses’in videodaki “Akrabanın, akrabaya ettiğini akrep bile etmezmiş. Akrabalarımla iftihar ediyorum ama bazıları var ki etmiyorum. Bazı akrabalarımdan şikâyetçiyim. Bir ağaç, köküyle, dalıyla, budağıyla vardır. Kendilerine çekindüzen versinler diyorum” sözleri dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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