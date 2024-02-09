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    • Oğuzhan Koç duayen sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olmasına tepki gösterdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Oğuzhan Koç duayen sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olmasına tepki gösterdi
    Barış Manço, Oğuzhan Koç, Film, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olacağına dair çıkan iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koç, “Bazı efsaneler yerinde rahmetle, huzurla uyusa mı acaba?” sözleriyle sitem etti.

    Son yıllarda birbirinden ünlü sanatçıların hayatları beyaz perdeye aktarıldı. Müslüm Gürses, Cem Karaca, Bergen gibi isimlerin ardından 1999 yılında vefat eden Barış Manço’nun da hayat hikayesinin film olacağı iddia edildi. 

    “HERKESİN HAYATI FİLM OLACAK DİYE YEMİN Mİ ETTİK?”

    Duayen sanatçının hayatını anlatan filmde kimin başrol olacağı tartışılırken şarkıcı Oğuzhan Koç, Barış Manço ile ilgili yayınlanan bir haberi kendi sayfasında paylaştı. Ünlü isimlerin hayatlarının film olmasına tepki gösteren Koç, “Bazı efsaneler yerinde rahmetle huzurla uyusa mı acaba? Rahatsız etmesek mi? Herkesin hayatı film olacak diye bir yemin mi ettik acaba biz ülkece” diyerek sitemde bulundu.

    Oğuzhan Koç duayen sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olmasına tepki gösterdi

    BAŞROLDE KİM OLACAK?

    Öte yandan unutulmaz sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olacağı yönündeki iddialara resmi bir açıklama gelmedi. Ancak usta ismi canlandırması için Engin Akyürek, Alp Navruz, Mehmet Günsür ve Birkan Sokullu’nun adı geçiyor. Ünlü sanatçının bazı hayranları ise Barış Manço’nun filminde oğlu Doğukan Manço’nun başrol olmasını istiyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Barış MançoOğuzhan KoçFilm
    Haberler > Magazin > Oğuzhan Koç duayen sanatçı Barış Manço’nun hayatının film olmasına tepki gösterdi
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