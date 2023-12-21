Okan Bayülgen’den Gazze’ye destek çağrısı! Tüm salon ayakta alkışladı: Yaşasın Filistin

21 Aralık 2023 09:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:30

“Gazze İçin Ben de Oradayım” konseri, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Gecede sahneye çıkan Okan Bayülgen, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sesini çıkarmayanlara tepki gösterdi.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 7 Ekim’den bu yana sürüyor. Birçok masum kadın ve sivilin katledildiği savaşta ölü sayısı giderek artıyor. Türkiye’den de tanınmış birçok isim bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için etkinlikler düzenliyor, sosyal medyadan çağrı yapıyor. Bu kapsamda ünlülerin katılımıyla “Gazze için Ben de Oradaydım” konseri düzenlendi. Geçtiğimiz akşam yapılan konsere oyuncu, şovmen ve sunucu Okan Bayülgen de katıldı.

“UNUTMAMALIYIZ, UNUTTURMAMALIYIZ”

Bayülgen, etkinlikte yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu. Katliama dikkat çeken isim, şöyle konuştu:

“Unutmamalıyız, unutturmamalıyız ve gündemden hiç düşürmemeliyiz çünkü dünya seyirci kalıyor. Bir daha söyleyelim dünya seyirci kalıyor. Nasıl kalabiliyor, nasıl olur? Dolayısıyla biz ne kadar gündemimizde tutarsak, ne kadar çok hareket edersek, ne kadar çok sesimizi yükseltirsek o kadar önemli.”

“YAŞASIN HAYAT, YAŞASIN ÇOCUKLAR, YAŞASIN FİLİSTİN”

Hayatını kaybeden yüzlerce çocuk olduğunu belirten Bayülgen, “Tek amacımız, en büyük amacımız tabii ki çocukları kurtarmak. Sesimizi yükseltmek lazım. Paylaşmak lazım ve gündemden hiç düşürmemek lazım. Yaşasın hayat, yaşasın çocuklar, yaşasın Filistin” dedi.