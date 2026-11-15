Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı aile dostunun oğlunun düğününde nikâh şahidi oldu. Düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca geline altın set hediye ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alarak türkü söyledi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılarak yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, bu kez Mersin'de katıldığı düğünle gündeme geldi. Yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu, yakın dostu Ali Topçu'nun oğlu Süleyman Topçu'nun mutluluğuna ortak oldu.
HEDİYESİ DE GÜNDEM OLDU
İstanbul'da avukatlık yapan Süleyman Topçu'nun düğününe katılan Kaynarca, genç çiftin nikâh töreninde şahitlik yaptı. Öte yandan düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca’nın geline altın bir set taktığı öğrenildi.
Mersin'de düzenlenen gecede Kaynarca, kentin tanınmış organizatörlerinden Saygın Kurt ile de bir araya geldi. İkili, düğün boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.
MİKROFONU ALDI, TÜRKÜ SÖYLEDİ
Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Oktay Kaynarca'nın mikrofonu eline almasıyla yaşandı. Davetlilere sürpriz yapan ünlü oyuncu, "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirerek düğüne renk kattı.