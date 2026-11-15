Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı aile dostunun oğlunun düğününde nikâh şahidi oldu. Düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca geline altın set hediye ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alarak türkü söyledi.

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılarak yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, bu kez Mersin'de katıldığı düğünle gündeme geldi. Yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu, yakın dostu Ali Topçu'nun oğlu Süleyman Topçu'nun mutluluğuna ortak oldu.

Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı

HEDİYESİ DE GÜNDEM OLDU

İstanbul'da avukatlık yapan Süleyman Topçu'nun düğününe katılan Kaynarca, genç çiftin nikâh töreninde şahitlik yaptı. Öte yandan düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca’nın geline altın bir set taktığı öğrenildi.

Mersin'de düzenlenen gecede Kaynarca, kentin tanınmış organizatörlerinden Saygın Kurt ile de bir araya geldi. İkili, düğün boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı

MİKROFONU ALDI, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Oktay Kaynarca'nın mikrofonu eline almasıyla yaşandı. Davetlilere sürpriz yapan ünlü oyuncu, "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirerek düğüne renk kattı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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