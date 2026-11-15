Magazin

Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı
Başlık ResmiOktay Kaynarca’dan türkü şov! Düğüne hediyesiyle damga vurdu

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Mersin'de katıldığı aile dostunun oğlunun düğününde nikâh şahidi oldu. Düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca geline altın set hediye ederken, gecenin ilerleyen saatlerinde mikrofonu eline alarak türkü söyledi.

Kaydet
|

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılarak yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca, bu kez Mersin'de katıldığı düğünle gündeme geldi. Yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmesi beklenen ünlü oyuncu, yakın dostu Ali Topçu'nun oğlu Süleyman Topçu'nun mutluluğuna ortak oldu.

Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı
Başlık ResmiOktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı

HEDİYESİ DE GÜNDEM OLDU

İstanbul'da avukatlık yapan Süleyman Topçu'nun düğününe katılan Kaynarca, genç çiftin nikâh töreninde şahitlik yaptı. Öte yandan düğünde kesenin ağzını açan Kaynarca’nın geline altın bir set taktığı öğrenildi.

Mersin'de düzenlenen gecede Kaynarca, kentin tanınmış organizatörlerinden Saygın Kurt ile de bir araya geldi. İkili, düğün boyunca sohbet ederek vakit geçirdi.

Oktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı
Başlık ResmiOktay Kaynarca’dan düğünde türkü şov! Hediyesi ise dudak uçuklattı

MİKROFONU ALDI, TÜRKÜ SÖYLEDİ

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Oktay Kaynarca'nın mikrofonu eline almasıyla yaşandı. Davetlilere sürpriz yapan ünlü oyuncu, "Dağlar Seni Delik Delik Delerim" türküsünü seslendirerek düğüne renk kattı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Ege Şaşmaz
MAGAZİN

İsmail Ege Şaşmaz'ın kızı Azra için umut veren gelişme: 'Son çare Almanya'ydı' diyerek anlattı
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER