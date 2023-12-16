Oyuncu Celil Nalçakan, ‘Kardeşlerim’ dizisi setinde kaza geçirdi

16 Aralık 2023 12:12 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:13

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

‘Kardeşlerim’ dizisinin oyuncusu Celil Nalçakan, sette geçirdiği kaza sonrası yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci’nin oturduğu, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin yazdığı dizi Kardeşlerim, reytinglerde üst sırada yer alıyor. Dizinin kadrosunda Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Cüneyt Mete gibi isimler yer alıyor.

Cumartesi akşamları yayınlanan dizide ise başarılı oyuncu Celil Nalçakan, ‘Akif Atakul’ karakterini üstleniyor.

Rolüyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Celil Nalçakan, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Nalçakan, kolu sargılı bir fotoğrafına Instagram hesabından yer verdi.

“BENDEN DUYUN İSTEDİM”

Sette kaza geçirdiğini belirten oyuncu, paylaşımına şu notu düştü:

“Buna da bu senenin nazarı diyelim mi? Diyelim. Benden duyun istedim. Ufak bir set kazası yaşadım ama her şey yolunda. Yarın Akif’im işinin başında.”

Ünlü oyuncuya takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı. Ayçe Kökçü, Ufuk Özkan, Devrim Saltoğlu, Rıza Kocaoğlu, Pınar Altuğ gibi ünlü dostları da Nalçakan’a ‘acil şifalar’ dileklerinde bulundu.