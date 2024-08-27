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Haberler > Magazin > Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie

Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti. Atilla Tamer'in cenaze töreninde müzisyen Turhan Öge'nin, ünlü isimlerle selfie yapması tepkilere neden oldu.

'Bizimkiler', 'Perihan Abla', 'Mahallenin Muhtarları' gibi unutulmaz yapımlarda rol alan usta oyuncu usta oyuncu Cihat Tamer'in kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer 57 yaşında hayatını kaybetti. 

Atilla Tamer bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie - 1. Resim

HASTALIĞI ÇOK İLERLEMİŞTİ

Özel bir hastanede tedavi gören Atilla Tamer'in son dönemde hastalığı çok ağırlaşmıştı. Atilla Tamer, 57 yaşında hayata veda etti. 

Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie - 2. Resim

"OĞLUMU KAYBETTİK"

Durumu kötüleşen Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyurdu.

CENAZEDE SELFİ YAPAN TURHAN ÖGE TEPKİ ÇEKTİ

Atilla Tamer'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Ataköy Ömer Duruk Camii'sinde kılındıktan sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedildi. 

Oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer toprağa verildi! Cenaze töreninde tepki çeken selfie - 3. Resim

Müzisyen Turhan Öge'nin, cenazede ünlü isimlerle selfie yapması tepkilere neden oldu. Öge'nin Tamer'i teselli ettiği sırada Zihni Göktay’la selfie yapması dikkatlerden kaçmadı. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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