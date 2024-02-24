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    • Haberler > Magazin > Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama: Alevlere teslim oldu

    Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama: Alevlere teslim oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama: Alevlere teslim oldu
    Necati Şaşmaz, Oyuncu, Patlama, Kurtlar Vadisi, Haber

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz’ın Bolu'da bulunan fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın fabrikanın üretim alanda dışında gerçekleştiği ve yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.

    Türkiye’de uzun yıllar dizi hayatını sürdüren Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz’ın Gerede’de bulunan bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. 

    Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama: Alevlere teslim oldu - 1. Resim

    ÜRETİM ALANI DIŞINDA ÇIKTI

    Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanı dışında olan siloların içindeki talaşlar alevlendi. Alevlenen talaşlar patlamaya neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. 

    Oyuncu Necati Şaşmaz’ın fabrikasında patlama: Alevlere teslim oldu - 2. Resim

    İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerce kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada üretime devam edildi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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