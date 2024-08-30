Özcan Deniz'in ailesi kaostan çıkamıyor! Bu kez küçük kardeşi konuştu: Kariyerine veda edecekti

Özcan Deniz'in ailesindeki kaosa küçük kardeşi Sibel Semerci de katıldı. Deniz'e destek veren Semerci, ablası Yurda Güler'i suçladı ve bir dizi açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ile ticari anlaşmazlık nedeniyle bir süre bozuktu. Ailedeki tartışmaların son halkası dört kız kardeşten en büyüğü Yurda Güler de katılmıştı.

Güler katıldığı bir televizyon programında Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar hakkında zehir zemberek sözler söylemiş şu ifadeleri kaydetmişti:

Birinci evliliği bitmeden, İran’dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı hiç tasvip etmedik. Türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerle bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu. Filmlerinde figüran olmak için İran’dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı, kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı. Hep beraber yaşadık!

"SEN AİLENİN EN SİNSİSİN"

Özcan Deniz, kız kardeşinin bu açıklamalarının ardından 3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından zehir zemberek bir cevap vererek; "Evet Yurda Hanım! Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve o birlikte olduğun evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" diye yazmıştı.

DENİZ'E DESTEK KÜÇÜK KARDEŞİNDEN GELDİ

Aile içindeki kaosa, Özcan Deniz'in küçük kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. 48.3 bin takipçisi olan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden peş peşe açıklamalar yapan Semerci, şöyle yazdı:

Annemin sokağa atıldığını iddia edenler araştırma yapsaymış; annemin Zekeriyaköy'de masraflarını sevgili abimin karşıladığı dört katlı bir villada oturduğunu öğrenirdi. Bu saçma haberler çıkmadan iki gün önce canım abim Özcan ve eşi Samar ile annemin bahçesinde yemek yiyorduk. Sevgili abilerim arasında ticari meseleden kaynaklı bazı sorunlar olduğu doğru.

Yıllardır birlikte iş yapan insanların bir gün yollarını ayırmak istemesi son derece sancılı ve zor bir süreçtir. Bu süreç de bir gün yoluna girecek ve her şey düzelecek, eminim. Bazen elbette gerilim yaşanabiliyor ama bu onları düşman yapmaz. Ünlü olmasından kaynaklı bu süreci en ağır yaşayan abim Özcan Deniz'dir. İkisini de çok seviyorum ve inanıyorum ki her şey yoluna girecektir. Bu mesele sadece ikisini ilgilendirir.

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"SAMAR'LA SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ"

Sevgili abimin güzel eşi Samar Dadgar ile yıllar önce yaşanılan tüm yanlış anlaşılmalar ve sıkıntılar uzun zaman önce çözülmüştür. Kendisinin bahsedildiği kişiyle uzaktan yakından alakası yoktur, son derece kibar ve nazik biridir. Televizyon programlarında İranlı olmasından bir suçmuş veya tiksinilecek bir durummuş gibi bahsedilmesini oldukça insanlıktan uzak bir durum olarak görüyorum ve kabul edilemez. Abimi ve yeğenimi mutlu eden kadın kim olursa olsun, nerenin vatandaşı olursa olsun ailemizin kalbinde her zaman yeri olacaktır.

"ABİMİ YIKTI"

Kendisinden habersiz bu paylaşımı yaptığım için canım abimin beni affetmesini diliyorum. Ablam birliktelik yaşamış olduğu kişi ile birlikte tüm ailesini silmiş ve iki sene önce Kuşadası'na taşınmıştır. Ayrıntısına girmeyeceğim, hayatı ve kararları sadece onu ilgilendirir ama iki sene sonra ailesi içinden ünlü olanı seçip ona seviyesiz hakaretlerde bulunması çok manidardır ve sadece abimi değil bütün ailemizi zor duruma sokmuştur. Yaptığı bu açıklama yıllarını bizi büyütmek ve sahip çıkmak için vermiş olan abimi çok ama çok yıktı.

ÖZCAN DENİZ HANGİ VİDEOYU YAYINLAYACAKTI?

Ablam Yurda Güler'e cevap olarak yazdığı okuyunca soluğu abimin yanında aldık. Akşam yapacağı paylaşımı durdurmak için kendisine ben ve yanında bulunan tüm sevenleri engel olduk. Paylaşacağı video sanıldığı gibi ablam ve birlikte olduğu kişiyi içeren bir şantaj videosu değil.

Böyle bir şeyi Özcan Deniz gibi halka mâl olan birinin yapabilecek olmasını ancak kötü niyetli insanlar düşünürdü. Abimin yayınlamasını engellediğimiz video tüm kariyerine, sanatına veda videosuydu. Evet, tüm kariyerini bir gecede sonlandıracaktı. Diziyi bırakacak, bir daha konsere çıkmayacaktı, çünkü bıkmıştı... Ama size veda etmesi için daha çok erken. Elbet bir gün kariyerini noktalayacak ama bu şekilde olmamalı.