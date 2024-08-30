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Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti

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Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti

Magazin Haberleri

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu komşularına yaka silktirdi. Çilingiroğlu, Etiler'de kentsel dönüşüme giren ve 10 bin liraya kirada oturduğu evden çıkmayı reddettiği için komşularının tepkisini çekti. İddiaya göre iş adamı evden çıkmak için de 2 milyon lira istedi.

Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti - 1. Resim

Hülya Avşar'la yaptığı evlilikle magazin dünyasında adı sıklıkla duyulmaya başlayan iş adamı Kaya Çilingiroğlu'nun bu evlilikten Zehra adında bir kızı olmuştu. 

Avşar kızının ardından Çilingiroğlu, 2009-2014 yılları arasında Feraye Tanyolaç ile evli kaldı ve Kaya adında bir oğlu daha oldu.

Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti - 2. Resim

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Çilingiroğlu, son dönemlerde sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Çilingiroğlu, bu kez Etiler'de oturduğu apartman dairesiyle gündeme geldi.

Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti - 3. Resim

10 BİN LİRAYA KARŞILIK 2 MİLYON LİRA! 

Sabah'ta yer alan habere göre; Çilingiroğlu'nun Etiler'de oturduğu site, kentsel dönüşüme girdi.

Depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen binalar için yıkım kararı alındı.

Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti - 4. Resim

Kararın ardından 14 site sakini inşaatın başlaması için hemen evlerini boşalttı. Ancak üç daire evlerinden çıkmak istemedi.

Bu üç kiracıdan biri de Kaya Çilingiroğlu. Ünlü yorumcu, 10 bin lira kira ödediği için evden çıkmak istedi.

İddialara göre ev sahibine de "2 milyon lira verin, taşınma masraflarını karşılayın çıkayım" dedi.

Kaya Çilingiroğlu komşularını delirtti! Evden çıkmak için koyduğu şart pes dedirtti - 5. Resim

"BU İNAT NİYE"

Evlerini boşaltan komşular ise bu duruma isyan etti.

Komşular "CİMER'e de yazdık mahkemeye de başvurduk. Bir an evvel inşaatın başlayıp bitmesini istiyoruz, bu inat niye!" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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