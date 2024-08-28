Demet Özdemir'den Hülya Avşar'a beklenmedik davet!

Erkenci Kuş dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Demet Özdemir geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülendi. Giydiği tenis kıyafetiyle dikkat çeken Özdemir, Hülya Avşar ile tenis oynamak istediğini ifade etti.

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Son olarak Adım Farah dizisiyle ekranlara gelen Demet Özdemir sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

Özdemir geçtiğimiz günlerde Etiler’de görüntülendi. Tenis kıyafetine benzer bir kıyafetle objektiflere yansıyan Özdemir, Hülya Avşar’la tenis oynamak istediğini söyledi.

Habertürk'ün haberine göre, muhabirlerin ‘Sizi kortlarda görecek miyiz?’ sorusuna Demet Özdemir şöyle cevap verdi:

"Hayır, tenis oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani."