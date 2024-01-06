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    ‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı

    Rol aldığı Sandık Kokusu adlı dizide ‘Filiz’ rolünü üstlenen başarılı oyuncu Demet Akbağ, bugüne kadar oynadığı projelerde neden peruk taktığını açıkladı.

    ‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Canlandırdığı rollerdeki başarısıyla hafızalara kazınan ve ‘Vizontele’, ‘Eyvah Eyvah’, ‘Bir Demet Tiyatro’ gibi yapımlarda oynayan Demet Akbağ, şimdilerde Show TV’deki Sandık Kokusu’nda yer alıyor. 

    İstanbul Belediye Konservatuvarı’nı bitiren ve sonrasında tiyatroda oyunculuk kariyerine başlayan Akbağ, ilk kez 1986’da Zeki Ökten'in 'Davacı' filminde objektif karşısına geçti.

    ‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı

    1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV programını hazırlayan Akbağ, bu yapımda 7 yıl boyunca rol aldı. 

    Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze adlı sinema filmlerinde başrol oynadı.

    ‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı

    “SAÇLARIMI SEVMİYORUM”

    Başarılarıyla adından söz ettiren Demet Akbağ, son olarak Sibel Arna’nın Youtube’daki programına konuk oldu. Akbağ, “En sevmediğiniz yeriniz saçlarınızmış sanırım. İki tarakla saçları şekil alanlara gıcık olurmuşsunuz. Ne çektiniz saçlarınızdan?” sorusuna gülerek cevap verdi.

    Saçlarıyla ilgili kimsenin bir itirafta bulunan oyuncu, “Evet doğru, saçlarım çok ince telli, çok zayıf. Bir de sürekli sette ya da film çekerken saçım işlemlere dayanmıyor. Devamlılık tutturamazlar benim saçımla. O yüzden de beni anlayan anlar, anlamayan anlamaz ama elimizden geldiği kadar bütün projelerimde peruk kullanmak zorundayım. Bazen gerekiyor da… Kendi saçımı sarıya boyasam yanar, biter, kel kalırım. Ama o karakter için kreatif ekip hayal ediyor. Kızıl olsun, sarı olsun. Benim saçım bunlara gelmez, mümkün değil olmaz” cevabını kullandı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Demet AkbağOyuncuSandık Kokusu
    Haberler > Magazin > ‘Peruk kullanmak zorundayım’ diyen Demet Akbağ nedenini açıkladı
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