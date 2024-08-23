Petek Dinçöz imaj değiştirdi! Yeni hali Dilan Polat'a benzetildi

Son dönemlerde yaşadığı değişimle adından söz ettiren Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün sarı olan saçlarını siyaha boyattı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Dilan Polat’a benzetildi.

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile bir dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyordu.

2022 yılında Serkan Kadaloğlu ile 8 yıllık evliliğini bitiren Dinçöz, boşandıktan birkaç ay sonra Nida Büyükbayraktar'la dünyaevine girmişti.

Şarkıcı son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Dinçöz geçtiğimiz günlerde imaj değişikliği yaptı. Sarı olan saçlarını siyaha boyattı. Dinçöz, son haliyle Dilan Polat'ın ta kendisine benzetildi.

Sosyal medyada “Dilan Polat ne kadar benzemişsiniz”, “Hepsi aynı doktora gidiyor herhalde”, “Dilan Polat sandım”, “Petek Polat ya da Dilan Dinçöz” gibi yorumlar yapıldı.