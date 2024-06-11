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Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darp etmişti! Cezası belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Piiz grubunun davulcusu ve arkadaşını darp etmişti! Cezası belli oldu

Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Piiz müzik grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darbettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Bilge Kaan Korkmaz, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Korkmaz, müştekiler Dudarık, Oğuz ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıkladığını belirterek, son savunmasını yapması için sanığa söz verdi.

PİŞMANLIĞINI DİLE GETİRDİ

Sanık Korkmaz, önceki savunmalarını tekrarladığını ifade ederek, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.
Müşteki Dudarık ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatı da müvekkilinin haksız tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini öne sürerek beraatini talep etti.

4 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanık Korkmaz'ın, müştekiler Dudarık ve Oğuz'a yönelik eylemlerinin "kasten yaralama" suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığa 4 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İddianameye göre, 15 Aralık 2022'de Piiz müzik grubunun sahne aldığı eğlence mekanına arkadaşlarıyla gelen sanık Bilge Kaan Korkmaz, grubun davulcusu Mehmet Dudarık'ın, yanlışlıkla arkadaşının ayağına basması üzerine tartışma çıkardı. Korkmaz, Dudarık'ın özür dilemesine rağmen taraflar arasında çıkan atışma sonrası Dudarık ile arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u eğlence merkezinin bahçesinde darbetti.

Sanık, Oğuzhan Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama suçundan", müşteki Mehmet Dudarık'ı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan yargılandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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