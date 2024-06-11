Burak Özçivit milyonluk otomobiliyle polis çevirmesine takıldı! Aracının değeri dudak uçuklattı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 13:24 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 15 milyon TL’lik yeni araçlarıyla polis çevirmesine takıldı. Gece gezmesine çıkan ikiliden Özçivit’e alkol kontrolü yapıldı. Keyifleri yerinde oldukları görülen çift, daha sonra yoluna devam etti.