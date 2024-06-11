Burak Özçivit milyonluk otomobiliyle polis çevirmesine takıldı! Aracının değeri dudak uçuklattı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 15 milyon TL’lik yeni araçlarıyla polis çevirmesine takıldı. Gece gezmesine çıkan ikiliden Özçivit’e alkol kontrolü yapıldı. Keyifleri yerinde oldukları görülen çift, daha sonra yoluna devam etti.
Rol aldıkları yapımlar ve reklam anlaşmalarıyla sık sık gündeme gelen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, önceki gece Etiler’de trafik çevirmesinde kameralara takıldı.
2. Sayfa’da yer alan habere göre; Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti milyonluk yeni arabalarıyla gece gezmesine çıktı. Çift Ulus’ta trafik çevirmesine takıldı. 38 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen, makyajsız hali ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
15 MİLYONLUK ARACA BİR BAKAN BİR DAHA BAKTI
Şöhretleri ülke sınırları aşan çiftten Özçivit, son olarak kendisine turuncu model son model bir araba aldı. Eşiyle gece gezmesine lüks aracıyla çıkan Özçivit polis çevirmesine takıldı.
Alkol kontrolüne takılan oyuncu, testten geçtikten sonra basın mensuplarına “Kolay gelsin” diyerek gülümsedi. Öte yandan trafikte hemen dikkat çeken turuncu lüks aracın 15 milyon TL olduğu iddia edildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi